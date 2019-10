Fin de actividades de gobierno representa beneficio para bomberos de Tecate

Les entregan equipo

TECATE.- Como parte de su último evento público, Nereida Fuentes González, hoy ex Presidente Municipal de Tecate, llevó a cabo la entrega de un compresor para el aire de los cilindros que utilizan los bomberos para intervenir algún incendio, el director de Protección Civil y Bomberos, Capitán César Vitela, explicó que este compresor es indispensable para la seguridad de los bomberos pues provee el aire que los elementos utilizan cuando combaten el fuego en lugares cerrados.

Comentó que este nuevo compresor permitirá tener una reacción más rápida, ya que tiene la capacidad de servir a un mayor número de tanques por minuto, resaltó que no es oxígeno, sino aire comprimido en una botella que dura aproximadamente entre 30 y 45 minutos. A decir del Capitán César Vitela, hace aproximadamente un año que no se contaba con este tipo equipo pues el anterior era deficiente y no cubría la demanda de uso, afectando al servicio y la seguridad de los elementos de bomberos.