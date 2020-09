Federación no ha resultado problema a pescadores del golfo; dice Gobernador Jaime Bonilla

"Estamos entre la espada y la pared si no los dejamos pescar, no tienen que comer... Si les permitimos pescar con sus herramientas, afectan a la Vaquita Marina"

TIJUANA, B.C. - Es el Gobierno Federal el que no ha encontrado una solución al problema de los pescadores de San Felipe y del Golfo de Santa Clara, a los que les prohíbe pescar por dar protección a la Vaquita Marina; "parece que no encuentran una solución, los tienen abandonados", dijo el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Lo expuso así al ser cuestionado sobre las advertencias de quienes han dedicado su vida a pescar en la parte alta del Golfo de California, de realizar sus actividades empleando sus técnicas de pesca, que fueron prohibidas por dar cumplimiento a los tratados internacionales que buscan la preservación de la "Vaquita Marina".

"Estamos entre la ?espada y la pared?, si no los dejamos pescar, no tienen que comer... Si les permitimos pescar con sus herramientas, afectan a la Vaquita Marina. Hemos platicado muchísimo con la Secretaría de Pesca federal, y no han encontrado una solución", externó.

El jefe del Ejecutivo estatal explicó que se ha reunido con los gremios de pescadores en San Felipe y Ensenada, que han externado este añejo problema.

"El gobierno federal se tiene que poner las pilas, lo decimos honestamente, porque no se le ha dado la atención necesaria a la preservación de la Vaquita Marina, pero al mismo tiempo los pescadores tienen que vivir y tener ingresos", aseveró.

El gobernador Jaime Bonilla Valdez detalló que, a raíz de un trabajo de investigación que hizo un periodista a nivel nacional, se presentó hace 6 meses al Gobierno federal un proyecto para delimitar las zonas en las que habita la "Vaquita Marina".

Sería como una forma de protección para no afectar a la especie considerada en peligro de extinción, pero al mismo tiempo permitir la actividad de la pesca a los ribereños. Sin embargo, concluyó, "...desde entonces la Secretaría de Pesca deral no ha dado respuesta".