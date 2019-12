Exponen investigaciones de San Quintín en congreso nacional

En el encuentro acudieron los CBTA´s y CETMAR de todo el estado

SAN QUINTÍN.- Un proyecto sobre el desarrollo tecnológico de la almeja generosa en la bahía de San Quintín y otro sobre la innovación tecnológica en el cultivo de ostión japonés, formaron parte de lo presentado durante el Primer Congreso Regional Noroeste de Investigación Agropecuaria y Ciencias del Mar", que se llevó a cabo en Sinaloa.

El responsable de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTA y CM) en el estado, Gildardo Rojo Salazar, expresó que seis planteles de Baja California participaron con un total de quince proyectos, los cuales están encaminados a la mejora de las vertientes de ciencias naturales, agrícolas y sociales.

"Alumnos y docentes realizaron proyectos de investigación partiendo de una problemática real que existe en su entorno, buscando lograr un cambio significativo en el cultivo de especies marinas y vegetales por mencionar algunos, al encontrar hallazgos positivos que lograrán un impacto benéfico para nuestra sociedad" agregó.

Los centros de trabajo que participaron fueron el Centro de Estudios Tecnológico del Mar (CETMAR) No. 11, 42, 40 y su extensión, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 146 y 198, así como la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural (BEDR) No. 98.

Dentro de los trabajos de investigación que presentaron son "Validación y transferencia de tecnología", "Desarrollo tecnológico de almeja generosa en la Bahía de San Quintín, B.C.",

"Innovación tecnológica en el cultivo de ostión japonés, en la Bahía de San Quintín", "Catalogo de langostinos anfípodos del género Macrobrachium en la vertiente del Pacífico Mexicano" y "Maricultivo de una especie en peligro de extinción en San Felipe", entre otros.

Durante dos días consecutivos los estados que integran la región noroeste como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, participaron en talleres, mesas de trabajo y ponencias que se llevaron a cabo en dicho congreso, compartiendo los resultados de las diversas investigaciones.