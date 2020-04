Exigen un programa alimenticio en Tijuana

Familias de diferentes colonias del municipio de Tijuana, mostraron su inconformidad en redes sociales para denunciar la falta de alimentos que hay en las colonias populares del municipio, donde aseguran, muy pocos apoyos del gobierno federal han llegado hasta ahí.

"Hemos insistido en que se implemente un programa para que nos lleguen los apoyos del gobierno, en algunos lados solo se les da a los simpatizantes de Morena, pero es necesario que se tome a toda la gente en cuenta, muchas familias no tenemos dinero, nuestros maridos no tienen trabajo y por lo tanto no tenemos para comprar comida", explicó María Horalia, habitante de la zona Este de Tijuana.

Por su parte, Verónica Armenta Bojórquez, representante social del Movimiento Antorchista en el municipio, explicó que a pesar de que el gobierno municipal, estatal y en algunos casos las delegaciones han entregado despensas, "hay una gran demanda, por eso nuestro llamado es al gobierno federal, que impulse desde ahí un programa nacional, no solo pasa esto en Baja California, muchos estados están igual o peor, lo vemos en las redes sociales, vemos que el pueblo está sufriendo y no se hace nada, o muy poco".

La crisis de alimentos en la zona, empezó a agudizarse cuando a los jefes y jefas de familias se les despidió de su fuente de trabajo, ya sea porque cerraron sus fábricas o porque pertenecen al trabajo informal y éste también fue prohibido.

"Las familias están pasando por una de las crisis más fuertes y agudas que se hayan presentado en los últimos tiempos, no hay comida en sus refrigeradores, piden una despensa para sobrepasar la semana, los niños están en casa, se gasta más y hay menos dinero, es momento de que el presidente de la República demuestre que está del lado del pueblo, que se lo está demandando".

Esto, a pesar de que por parte del gobierno municipal y estatal hayan entregado poco más de 500 mil despensas, la necesidad sigue siendo muy grande, "nosotros somos gente de trabajo, luchamos y sacamos a la familia adelante, pero esta prueba está difícil, vamos a seguir insistiendo, ya hicimos una carta, ya le escribimos en Facebook, en twitter aunque poco le entendemos, pero no hay respuesta", explicó María Horalia.