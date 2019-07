Exige excandidata del PRI, indagar a diputados

Por ampliar periodo de gubernatura.

TIJUANA.- La excandidata del PRI a la alcaldía de Tijuana, Gabriela Roldán, afirmó que los diputados del tricolor que aprobaron la ampliación del período de la gubernatura deben ser sancionados conforme a los estatutos del partido.

En entrevista, Gabriela Roldán comentó que fue una falta de respeto al estado de derecho y las instituciones, además, que hay una increíble incongruencia al interior del partido.

Es indignante que no se tomen medidas al interior del partido... Se necesitan hechos, acciones si queremos ser una oferta política en Baja California en los próximos dos años, subrayó.

Debe haber congruencia entre lo que se dice y se hace, si en mis manos estuviera, llamaría a los legisladores, les daría su derecho de audiencia, investigaría el caso, y aplicaría los estatutos, expulsión o inhabilitación, declaró.

Los diputados priistas que votaron a favor de la ampliación del período de gobierno para el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, son: Patricia Ríos, Marco Corona, Benjamín Paredes, Alejandro Arregui y Bernardo Padilla.

Señaló que de cara al proceso de renovación de la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, donde se habla de valores, aptitudes y actitudes de priistas, en Baja California parece que todo cambia para no cambiar.

No me sorprende, decepcionarme ahorita sería como decir que no he estado viendo el actuar de la política que hemos tenido en los últimos 15 años, sostuvo.

Para concluir, la excandidata del PRI no descartó participar en el proceso de selección para dirigir al tricolor en la entidad.