Exhortan evitar realizar cualquier actividad religiosa en Tijuana

La directora de Asuntos Religiosos, Iris Juárez Cruz, desmintió la información que ha circulado en redes sociales

Tijuana.- El XXIII Ayuntamiento de Tijuana, hizo un llamado a todas las congregaciones religiosas a no convocar a realizar actividades de culto, ya que Tijuana sigue en color rojo del semáforo preventivo, que indica que este tipo de actividades se consideran como no esenciales, por lo que hasta el momento, no es tiempo de reaperturar los centros de culto.

En este sentido, el presidente municipal, Arturo González Cruz, ha procurado, ser respetuoso de las indicaciones que han emitido las autoridades estatales y federales, en torno a las cuestiones de seguridad e higiene a raíz de la contingencia sanitaria, para evitar la concentración masiva de personas y correr el riesgo de contagiarse de Covid-19.

Por su parte, la directora de Asuntos Religiosos, Iris Juárez Cruz, desmintió la información que ha circulado en redes sociales que indica que el próximo 12 de julio, las iglesias y centros de culto reactivarían sus actividades; sin embargo, continúan las reuniones con la Secretaría de Gobierno Municipal y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, para conocer las fechas de regreso de actividades.

La funcionaria exhortó a la comunidad religiosa a ser prudentes, evitar convocar a los fieles para realizar misas, cultos, celebraciones, servicios y cualquier tipo de actividad que tenga una alta concentración de personas, poniendo en riesgo su salud y la de sus familias.

Juárez Cruz afirmó contundentemente que en Tijuana todavía no es tiempo de que la actividad religiosa regrese a la normalidad, las pláticas entre autoridades municipales y líderes religiosos siguen para acordar los protocolos de seguridad y de salud que se deben implementar en estos lugares, para que se autorice su reapertura.

La actual administración refrenda su compromiso con la ciudadanía para reforzar las acciones que garanticen su bienestar, trabajando unidos, hoy todos por Tijuana, para erradicar la enfermedad en la región, siguiendo las recomendaciones de protección como el uso de cubre bocas, gel antibacterial, guantes, mantener sana distancia y sobre todo, respetar la indicación ´Quédate en casa´.