Exhortan evitar el uso de 6 puentes peatonales en riesgo para la ciudadanía

El XXIII Ayuntamiento de Tijuana clausuró las estructuras por presentar daños estructurales

El XXIII Ayuntamiento de Tijuana clausuró seis puentes peatonales ubicados en bulevares de las delegaciones La Mesa, Otay Centenario y Sánchez Taboada, por presentar fallas y anomalías en su estructura, por lo que se hace un exhorto a no utilizarlos, ya que representan un riesgo para la ciudadanía.

Para el presidente municipal, Arturo González Cruz, la seguridad de la gente es un tema primordial, es por eso que se llevaron a cabo distintos operativos de supervisión a fin de constatar el buen estado de las estructuras peatonales, lo que dio como resultado la clausura de las mismas, informó el director de Protección Civil Municipal, José Luis Rosas Blanco.

Derivado de los operativos, se procedió a la clausura de seis puentes peatonales ubicados en el bulevar Insurgentes 6000, a la altura del Aeropuerto Abelardo L. Rodríguezl; en la Calzada Tecnológico, Tecate-Tijuana 16902 a un costado de Macro Plaza y dos más en Libramiento Sur, a la altura del Centro Comercial Pacífico y CecyteBC Plantel Pacífico, respectivamente.

Rosas Blanco detalló que las principales deficiencias y factores de riesgo encontradas son instalaciones eléctricas defectuosas, cableados de alta tensión cercanos a las estructuras metálicas del puente, ramas de árboles entre cableados; así como escalones agrietados y con rupturas o bien, falta de soldadura en algunas zonas.

El director de Protección Civil destacó que la propaganda en algunos de los puentes peatonales está rota y suelta, lo que representa un riesgo para quienes cruzan por estos espacios e incluso hay mantas fijadas con alambres cercanos a cableados eléctricos que claramente podrían desencadenar un accidente.

"Aunque los puentes peatonales se encuentran clausurados, no podemos prohibir el paso de la gente para no poner en riesgo su vida al cruzar por la calle; sin embargo, al saber que las estructuras no son aptas para transitar, los tijuanenses deben tomar sus precauciones y utilizar otras vías para cruzar las vialidades", destacó el funcionario.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a no utilizar los puentes, buscar rutas alternas de tránsito seguro, mientras que los concesionarios de las estructuras proceden a realizar las debidas reparaciones, se necesita la cooperación hoy todos por Tijuana, para garantizar el bienestar de las personas.