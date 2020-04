Exhorta XXIII Ayuntamiento de Tecate a quedarse en casa durante Semana Santa

Estricto resguardo domiciliario para las familias tecatenses.

Tecate, B.C. a 08 de abril de 2020.- Con el firme compromiso de evitar la propagación del virus COVID-19 en el municipio, el Gobierno Municipal Tecate, por instrucción de la Alcaldesa Zulema Adams Pereyra, hace un llamado al estricto resguardo domiciliario para las familias tecatenses durante el periodo de semana santa y hasta el día 30 de abril.

Adams Pereyra, exhorta a la población a no viajar, pues no se trata de un periodo vacacional, no visitar sitios públicos ni turísticos, mantener una sana distancia de al menos 1.5 metros y tomar las medidas preventivas generales de salud para evitar la propagación de virus COVID-19.

Cabe señalar, que al corte del día de hoy por parte de la Secretaría de Salud del Estado, en Tecate se contabilizan 8 casos sospechosos y 6 casos confirmados por COVID-19.