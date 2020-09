Exhorta Secretaría de Salud de B.C. A realizar acciones para prevenir infartos cardíacos

Necesario realizar ejercicio y evitar el consumo de alimentos altos en grasas, entre las recomendaciones que emite. ?

TIJUANA, BC., a 29 de septiembre de 2020.- Realizar ejercicio 30 minutos al día, tener una dieta balanceada, evitar fumar y consumir bebidas alcohólicas en exceso, son algunas recomendaciones a la población que emite la Secretaría de Salud del Estado- en el Día Mundial del Corazón-, para evitar el riesgo de padecer un infarto cardiaco.

La Jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud, Dra. Remedios Lozada Romero, hace un llamado a las personas para que acudan de forma periódica al Centro de Salud de su localidad y se practiquen estudios para diagnosticar enfermedades o factores de riesgo que predispongan un ataque cardiaco.

Entre los principales síntomas para un infarto son dolor en el pecho de forma súbita e intensa, molestias en el brazo izquierdo, dificultad para respirar, sudoración, entre otros; en muchas de las ocasiones no se presenta ninguno, pues proviene después de realizar un esfuerzo físico repentino o extenuante y también posterior a recibir alguna información que altere súbitamente el estado de ánimo.

Entre las enfermedades que pueden predisponer a un infarto es la diabetes, por lo cual se pide a la población- en caso de padecerla- seguir de forma estricta el tratamiento indicado por el médico, pues desafortunadamente no se cura, además de que deteriora de forma progresiva órganos y tejidos del cuerpo humano.

La funcionaria indicó que la diabetes es considerada como el "asesino silencioso" debido a que las personas desconocen que la padecen ya que no provoca síntomas, lo peor es que una vez diagnosticada la persona no ingiere los medicamentos ni realiza los cambios en dieta y hábitos, debido a que no presentan ningún malestar, así que no toman en cuenta las complicaciones que pueden presentar.

Alguno de los principales síntomas de la diabetes son sudoración nocturna, constante sed, hambre frecuente, pérdida inexplicable de peso, visión borrosa, y en casos extremos cicatrización lenta de heridas.

El factor determinante para padecer diabetes es el sedentarismo, y para evitarlo, se estima que con solo 30 minutos de ejercicio diario se puede activar la circulación permitiendo de esta manera un estado más saludable del organismo. De igual manera se pide a la población distribuir sus actividades con el fin de evitar el estrés.

Las personas que padezcan esta enfermedad pueden llevar una vida normal si la mantienen controlada; se recomienda que acudan a su centro de salud, donde el médico medirá los niveles de glucosa, así como la talla y el peso del paciente para evaluar si está realizando la dieta y ejercicios indicados, todo este seguimiento se brinda de manera gratuita.