Exhorta presidente municipal a optimizar ingresos y egresos del Ayuntamiento

Se instaló la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal que encabezará el regidor, Josué Octavio Gutiérrez Márquez

Tijuana, Baja California, 11 de octubre de 2019.- El presidente municipal, Arturo González Cruz, acudió a la instalación de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal encabezada por el regidor, Josué Octavio Gutiérrez Márquez, misma que tiene la finalidad de vigilar el correcto manejo de las finanzas públicas y buscar las herramientas necesarias para hacer más eficiente el gasto municipal.

En el acto, realizado en la Sala de los Presidentes en Palacio Municipal, el primer edil, felicitó al regidor titular de la Comisión y se comprometió a trabajar de la mano en los procesos financieros y llegar a acuerdos que beneficien a un mayor número de ciudadanos con un estricto sentido de honestidad ante el gran reto de entregar cuentas claras.

"Tenemos el deber de no robar, no mentir y no traicionar, de cumplirle a la población, de hacer el mejor gobierno de la historia. Nuestra obligación es operar más con menos dinero y destinar los recursos en las obras más apremiantes que beneficien a un mayor número de tijuanenses", mencionó.

El regidor Gutiérrez Márquez, agradeció a los ediles que integran la Junta Municipal, la confianza depositada y se comprometió a trabajar con honestidad para revisar todo lo relacionado con el dinero que entra y sale del Ayuntamiento

A través de esta Comisión, dijo, se dictaminarán las leyes de ingresos, presupuestos de egresos, movimientos presupuestales, todo lo relativo al patrimonio del Ayuntamiento, así como la promoción de participación ciudadana y de colegios especialistas para ser incluyentes y transparentes en las labores del organismo.

A la sesión de instalación acudieron la síndico Procuradora, Carmen Leticia Espinoza Ochoa y los regidores integrantes de la Comisión, Yolanda García Bañuelos, José Refugio Cañada García, Edelmira Chamery Méndez y Luis Antonio Quezada Salas, entre otros