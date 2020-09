Exhorta Muñoz Huerta a erradicar la violencia de género

Fijó posicionamiento ante el Cabildo en pleno del XXIII Ayuntamiento.

ENSENADA.- La Sìndico Procurador del XXIII Ayuntamiento, Elizabeth Muñoz Huerta, fijó ayer un posicionamiento e hizo un llamado a la reflexión a las instancias de los tres niveles de gobierno y a todos los sectores de la sociedad, a efecto de cerrar filas para acabar con la Violencia de Género, en alusión al reciente caso de la trabajadora del sector salud que fue víctima de esa situación en San Quintín, Lucero Rubí Ojeda Huerta.

Durante la sesión de Cabildo de este martes, luego de entregar el posicionamiento al alcalde Armando Ayala Robles, pidió también al resto de sus compañeros regidores y a la audiencia que seguía la sesión, a guardar un minuto de silencio en memoria de Lucero Rubí.

En su posicionamiento esteblece: "hay situaciones que duelen y calan en nuestro ser; situaciones que nos generan indignación y pesar, que gritan fuertemente exigiendo atención y que en muchos casos llega tardíamente...la violencia de género es una de esas situaciones.

Señaló que el presente posicionamiento lo presentó como Síndico Procurador, como mujer y como residente de San Quintín; hoy me dirijo a esta soberanía y lo hago con profundo respeto a las víctimas de violencia de género y a sus familias, para hacer un llamado a la reflexión, no solo a nosotros como autoridades municipales, sino a las propias del Estado y la Federación, al sector empresarial y social, respecto a lo que estamos haciendo, lo que hemos dejado de hacer y lo que tenemos qué hacer para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Abundó: "...no lo veamos como un tema más, debemos tener sensibilidad, porque cada hecho de violencia no es anónimo, tiene rostro, un nombre, es hija, madre, hermana o amiga, es una vida lastimada".

"...Podría hablar de datos estadísticos, como los que fueron base para la presentación de la solicitud por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California para declarar en nuestro Estado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, presentada el pasado mes de febrero a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que nos hablan de lo alarmante de la situación que tenemos, pero no es el momento de datos duros, son importantes porque son reflejo de la realidad, pero fríos cuando no tienen rostro".

"...He vivido de cerca el más reciente caso de violencia de género que ha conmocionado a los ensenadenses, como residente de San Quintín, con el lamentable homicidio de una joven mujer, madre de familia, trabajadora del sector salud, entregada a cuidar de otros y a la que no pudimos como autoridades cuidar de ella; me refiero a Lucero Rubí Ojeda Huerta.

Desde este espacio expreso mis condolencias a la familia de Rubí, deseando fortaleza para sobrellevar esta difícil situación.

Desde este espacio me sumo a la exigencia ciudadana de que no podemos ser pasivos ante hechos como el que ella sufrió y que debemos ser uno solo en la lucha contra la violencia de género.

Acto seguido, la Síndico Procurador solicito respetuosamente: presidente municipal Armando Ayala, regidoras y regidores, podamos brindar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y por nuestra compañera Lucero Rubí Ojeda Huerta.