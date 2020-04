Exhorta Armando Ayala a no relajarse ante el COVID-19

Aunque no hay casos confirmados

ENSENADA.- Con un exhorto a no relajarse en la aplicación de las recomendaciones sanitarias, el presidente del XXIII Ayuntamiento, Armando Ayala Robles, dio a conocer que Ensenada continúa sin casos confirmados de coronavirus.

Puntualizó la importancia de redoblar cuidados, ya que se ha detectado que el 80 por ciento de los vehículos que cruzan por el filtro sanitario instalado en la Delegación El Sauzal, son visitantes procedentes de Tijuana, Mexicali y Estados Unidos.

Destacó que mil 800 vehículos pasaron por el filtro de las 8 de la mañana a las 8 de la noche el jueves 2 de abril, la mayoría de sus ocupantes eran foráneos y aunque manifestaron no tener sintomatología, se les invitó a auto-aislarse por 14 días, como una medida para prevenir riesgos al resto de la población.

El primer edil expuso que, con base en el último reporte emitido por la Secretaría de Salud de Estado, en Baja California hay 58 casos confirmados de los que 32 son en Mexicali y 26 en Tijuana; mientras que a nivel estatal hay 188 casos sospechosos, de los que 30 son en Ensenada y dos de San Quintín.

"...Seguimos sin casos confirmados, pero eso no quiere decir que nos vamos a relajar, que nos vamos a ir de fiesta. No, no es tiempo de descuidarnos porque como municipio debemos ser ejemplo a nivel estatal en la aplicación de las medidas preventivas para la contención de la pandemia", afirmó.

Por su parte, el jefe de Servicios Médicos Municipales, Arturo Manríquez Ayub, reiteró el llamado a evitar todo tipo de contacto físico al saludar a otras personas, practicar el lavado constante de manos, estornudo de etiqueta, uso de gel antibacterial y sobre todo, practicar el aislamiento social.

Recalcó que se debe evitar asistir por padecimientos menores a clínicas y áreas de urgencias, con especial énfasis a no acudir al Hospital General, en donde la Jurisdicción de Servicios de Salud realiza los ajustes necesarios para atender los casos de coronavirus que puedan presentarse en el municipio.

"...El aislamiento únicamente debe romperse para hacer cosas esenciales, como salir a trabajar, comprar provisiones y/o cargar gasolina; en los hogares, se debe de contar con un filtro en el que haya gel antibacterial, solución clorada y en donde quienes ingresen puedan colocar sus zapatos o ropa", indicó.

El galeno recordó que ante cualquier síntoma o riesgo de contagio, las personas pueden comunicarse a las líneas telefónicas: (646)239 09 55 en Ensenada; (646)947 54 08 en Delegación Vicente Guerrero; y (800)004 48 00 del Gobierno Federal.