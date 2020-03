Exhorta Araceli Brown a evitar difundir información no confirmada del coronavirus

La Presidente Municipal destacó la presencia de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno en el evento

Playas de Rosarito, Baja California.- La Presidente Municipal, Araceli Brown Figueredo, exhortó a los residentes de Playas de Rosarito a extremar precauciones en materia de salud y evitar la difusión entre familiares y amigos, compartiendo en redes sociales información no infundada o no verificará sobre el coronavirus.

A nombre del VIII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía para ser cuidadosos respecto al tema, ante el anuncio de que hay posibilidades de que se registren casos de coronavirus en la entidad y en este municipio, al reiterar que la prevención es la mejor acción ante este tipo de situaciones.

En un evento realizado hoy en el patio interior de la Casa Municipal, donde se dio una plática sobre prevenciones respecto a dicho padecimiento con representantes del sector transportista, Brown Figueredo destacó que el panorama de salud a nivel mundial es crítico, y la situación que ha generado el coronavirus es causa de un importante número de decesos y personas infectadas.

"Sin embargo, en Playas de Rosarito sabemos que la prevención es la mejor de las medicinas ante este tipo de cuestiones; para el Gobierno Municipal es una prioridad que ustedes como transportistas cuenten con el conocimiento necesario y sepan cómo actuar en caso de que se llegue a presentar alguna situación de riesgo, ya que sabemos que gran parte del turismo utiliza el transporte público", señaló.

La Presidente Municipal destacó la presencia de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno en el evento, particularmente de representante del sector salud estatal, quienes acudieron en apoyo para brindar pláticas a los transportistas, sobre medidas preventivas como la higiene personal y de sus unidades, información que será de total utilidad para todos los funcionarios del gobierno municipal del Quinto Municipio.

"Los invito a extremar precauciones, la salud es primordial; pero también los exhorto a no caer en pánicos y a no alarmar de manera infundada a la comunidad, no difundiendo información no verificada, nuevamente los invita aprovechar esta herramienta de gran valor", reiteró la Primer Edil.

Al acto asistieron representantes de empresas transportistas, regidores y funcionarios del VIII Ayuntamiento, y por parte del sector salud estatal estuvo la doctora Remedios Lozada, jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número Dos de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.