Evita publicar esta información en tus redes sociales si buscas tramitar tu visa

Antes las nuevas medidas del Gobierno estadounidense

Hace algunos meses el Gobierno de Estados Unidos, implemento nuevas medidas para los ciudadanos extranjeros que solicitan tramitar lade turista. Uno de los requisitos es brindar las direcciones de tuspersonales. Con esta nueva medida buscan cerciorar la veracidad de los datos de la persona.No se violara los derechos de privacidad, puesto que no pedirán tus contraseñas o mensajes ocultos. Las información que compartes puede ser de gran ayuda para ellos para negarte laPor lo que no esta de más estar prevenidos y hacer de un buen uso nuestrasy sobre todo a realizar un trámite honesto.

¿Qué no debes tener en tus redes sociales?

Fotos o información diferente a tus datos: Es decir, si en la solicitud dices que te dedicas a alguna actividad y en redes sociales muestras una distinta, esto podría ser motivo para que te nieguen el visado.

Si antes de presentar la solicitud deeliminas información de tuspara este propósito, será totalmente contraproducente y será motivo de negación al creer que ocultas algo.

Fotos trabajando en Estados Unidos: Si anteriormente ya estuviste trabajando en Estados Unidos y sólo tramitaste VISA de turista, sabrán que le has dado un mal uso.

Amigos y familiares en Estados Unidos: En tus redes sociales se tomará en cuenta a los contactos que tienes en Estados Unidos, mismos que deberán coincidir con tu información presentada en la solicitud.



Las redes sociales que te pedirán son: Facebook, Flickr, LinkedIn, Instragram, Linkedin, MySpace, Reddit, Twitter, YouTube y Pinterest. Si no cuentas con alguna de ellas o con ninguna, no hay problema. Siempre y cuando sea la verdad, de lo contrario pensarán que quieres ocultar información.



Muchas personas deciden quedarse a vivir o trabajar en el país vecino de manera ilegal, por lo que si tú no piensas realizar estas acciones, no debes preocuparte.

Fuente: https://viajerodemexico.com/category/destinos-de-mexico/