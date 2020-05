Estudio radiográfico pudiera dar certeza en torno a infección de Covid-19

Pruebas que se aplican no son confiables

TECATE.- Una prueba negativa de Covid-19 no descarta que las personas puedan haberlo contraído, pues en ese momento la cantidad de virus en esa muestra en particular puede encontrarse por debajo de los límites para su detección, así lo comentó el médico Arturo Rentería Lara, especialista en medicina interna, quien dijo, estos resultados son conocidos como falsas negativas, y se han dado de manera mundial, además dijo, está comprobado que la primera prueba tiene un 70% de positividad.

El doctor Arturo Rentería comentó que un estudio radiográfico o una tomografía, puede tener más certeza que una prueba común, pues dijo, hay ocasiones en que la muestra no es tomada de la manera correcta o bien, el virus no se encuentra con la madurez necesaria, resaltó que, el centro de control de enfermedades aconseja que tras un resultado negativo no debe descartarse una infección, por lo tanto no debe ser usada en forma aislada para tomar decisiones sobre el tratamiento médico a seguir con un paciente.

En ese sentido el doctor Arturo Rentería comentó que es de conocimiento médico a nivel mundial las fallas que se han detectado en dichas pruebas aplicadas bajo el protocolo Berlín.

Cabe destacar que México es de los países que menos pruebas ha hecho respecto al número de habitantes y si además los resultados no son confiables, la información real sobre la magnitud del contagio en el país se reduce aún más.