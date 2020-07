Estudiantes de prepa Cetys forjan habilidades de emprendimiento en eventos web internacionales

22 jóvenes de Campus Tijuana aprovecharon el verano para conocer sus habilidades y forjarlas para el emprendimiento y los desafíos globales

Tijuana, Baja California a 21 de julio de 2020.- Estudiantes de Preparatoria CETYS forjan sus habilidades de emprendimiento a través de eventos internacionales y que los prepara para los desafíos globales como el que se vive actualmente, 20 de ellos participaron en el "Foro Internacional de Emprendimiento (FIE) 2020" y otros dos en el "Global Youth Academy and The International Council for Small Businesses (ICSB).

El FIE 2020 es un programa educativo que organiza JA México desde hace más de 35 años, el cual reúne a jóvenes entre 16 y 24 años de toda América Latina. En esta ocasión, por la pandemia del COVID-19 trajo nuevos aprendizajes que les tocará a los jóvenes superar.

De acuerdo con la Mtra. Marisela Ventura Roche, Directora de la Preparatoria CETYS en Campus Tijuana, esta es la oportunidad para que conozcan a estudiantes de otras partes del mundo y así buscar atender problemáticas locales con una perspectiva más amplia.

"Nuestros alumnos han participado en más de 10 eventos de esta naturaleza, debemos aprovechar la creatividad e innovación de los jóvenes, promoviendo la apertura de nuevos espacios y propiciar las condiciones necesarias para que puedan incursionar en los distintos sectores de nuestras sociedades", mencionó la Directora de la Prepa en Tijuana.

Durante cuatro días participaron en conferencias, certámenes, actividades deportivas de grupo, talleres y noches de networking, con esto mostraron aptitudes y actitudes emprendedoras y fortalecieron los valores y tienen más claro la carrera en la que podrán desempeñarse.

"A mi como estudiante me ayudó a definir mi futuro, escoger mi carrera para la universidad y cómo ayudar a los demás de una u otra manera", compartió la alumna Sophia Gallardo quien fue una de los 20 estudiantes del Campus Tijuana.

El contenido general del evento estuvo enfocado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, los cuales son una serie de acuerdos que se hicieron entre varios países del mundo y la ONU para mejorar la calidad de vida de las personas y el planeta en escala masiva.

En ese mismo sentido, del 12 al 24 de julio del 2020 se lleva a cabo el ICSB, cuyo programa permitirá que los jóvenes descubran los sistemas mundiales, sus habilidades y a ellos mismos.

"Al participar nuestros alumnos en este reconocido programa internacional, comenzarán su viaje empresarial, abriendo así una de las muchas oportunidades y sobre despertar el espíritu emprendedor. Ayudará a tener éxito en todos y cada uno de los espacios que se involucren en su vida futura", explicó la académica.

Participantes

En el FIE 2020 participaron: Aryadna Alcantar Fuentes, Marisela García Ventura, Carlos Zárate Almada, Eliseo Mendoza Peña, Héctor David sandez Orozco, Ximena Romero Jasso, Sophia Fernanda Gallardo Jaime, Alberto Lizárraga, Cristina Salazar, Daniela Espinoza, Andrea Mejía, Mariana Cabanillas Esquer, Carim Reyes, Andrea Martínez, Andrea Ramírez, Carlos Cota, Sebastián Frayre, Yadira Bárcenas y Katherine Hernández Anguiano.

En el ICSB participaron los alumnos Katherynne Ríos Bernal y Estefano Salinas Ross, los cuales tuvieron la oportunidad de participar con beca gracias al apoyo de becas logradas por el DBA. Ricardo D. Álvarez.