Estafaron a algodoneros

Bayer les vendió semilla de mala calidad.

MEXICALI.-Por haberles vendido semilla de mala calidad, Bayer será demandada penalmente por algodoneros de Mexicali, anunció el presidente del Sistema Producto Algodón, Demetrio Benitez. Al mismo tiempo denunció que autoridades de dependencias del ramo agropecuario, incluidas la Sagarpa y la Sedagro, se han desentendido de esta problemática. Benítez detalló que al menos 2 mil hectáreas de las 30 mil sembradas de algodón tendrán un rendimiento muy bajo, debido que entre el 50 y 66 por ciento de la semilla no germinó. Indicó que las transnacional Bayer mantiene el monopolio del suministro de la semilla de algodón en la región. Añadió que esta compañía se niega a reconocer que la semilla que les vendió es de mala calidad y por el contrario responsabiliza a los productores "porque no sabemos sembrar". Benítez anticipó que contrataron un despacho de abogados para presentar la denuncia por fraude. Exigirán una indemnización de por lo menos 45 mil pesos por hectárea. Dijo que hace días estuvieron en Mexicali funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. "Creímos que venían atender nuestra problemática, pero en realidad vinieron a un acto de relumbrón", manifestó el presidente del Sistema Producto Algodón. "La verdad es que no tenemos el apoyo de nadie, ni del gobierno federal, ni municipal, ni estatal", enfatizó. "No nos dejen sólos, necesitamos apoyo", pidió a las autoridades.



MÁS SOBRE Estatal