Establecen coordinación para prevenir y combatir la delincuencia

Ante frecuentes homicidios

ENSENADA.- .¡No somos investigadores; a nosotros nos toca la prevención!. Así responde el presidente municipal Marco Antonio Novelo Osuna a cuestionamientos sobre frecuentes homicidios que se han cometido en los últimos días.

Sin adjudicarlos a nadie, solo decir que son grupos criminales que se disputan la zona, Novelo Osuna señaló que ya se tiene información sobre quiénes y cómo trabajan esos grupos, pero no me toca a mí decirlo, porque no somos los que investigamos.

Respecto al reciente crimen cometido contra un jugador la tarde del pasado lunes, en el campo de softbol Manuel Zepillo Salgado, expresó que tiene que ver con lo mismo: las disputas entre grupos por la plaza.

Cómo evitar que eso siga ocurriendo, se le preguntó y la respuesta fue: mañana (miércoles) tenemos una reunión con todas las fuerzas armadas y las demás corporaciones, para ver este tema (de la seguridad), pero no puedo dar más detalles, porque son estrategias del plan a seguir y eso alerta a los grupos delictivos. Reiteró que como gobierno municipal le corresponde la cuestión de la prevención y todos los días se trabaja en eso, no sólo en recorridos de la policía municipal, sino en programas de orientación en las escuelas de todos los niveles.

También se trabaja en la promoción de inversiones para generar empleos, que eso también contribuye a mantener ocupados a los Jóvenes para que no se involucren en actividades delictivas, precisó Novelo Osuna. Sin tratar de justificar la ola delictiva, sobre todo los homicidios, el primer edil comentó que este es un problema que se vive a nivel nacional y en Ensenada es mínimo comparado con lo que ocurre en otras ciudades. Con la aclaración de que no se justifica de ninguna manera la violencia, comentó que en este municipio se han fomentado las inversiones y ha habido respuesta de los inversionistas, de tal manera que se han atraído alrededor de nueve mil millones de pesos en inversiones nuevas en lo que va de esta administración.

Eso habla de que, a pesar de los homicidios y otros delitos, hay confianza de los inversionistas en Ensenada; si no fuera así la pensarían para invertir y generar empleos. Mencionó también que se trabaja de manera coordinada con las fuerzas armadas y con las demás instancias que tienen que ver con la prevención y el combate a la delincuencia, de tal manera que se realizan de dos a tres reuniones de seguridad cada semana, puntualizó Novelo Osuna.