Está en riesgo acuerdo entre Ayuntamiento y la CESPE

Por pago de deuda con terrenos

ENSENADA.- El pasado 30 de mayo de este año, el XXII Ayuntamiento de Ensenada aprobó por unanimidad de votos la dación en pago de dos terrenos por la deuda que se tiene con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE).

Los Ediles tomaron esta decisión teniendo como antecedente el que se respetaría la condonación del 100 por ciento por concepto de multas y recargos, además del 50 por ciento de descuento en su adeudo por consumo de agua al 31 de diciembre del 2018.

Con base a lo anterior, al conocerse la resolución de la Procuraduría Fiscal del Estado, en donde declara que se autoriza el pago de dos lotes a CESPE por la deuda del Ayuntamiento por la cantidad de 119 millones 065 mil 566.69 pesos, el regidor Orlando Toscano Momtaño declaró que dicha resolución no se apega al punto resolutivo del acuerdo de Cabildo del 30 de mayo, donde se establece que la conciliación de saldos es por 35 millones 048 mil 366.56 pesos.

"...Mi postura es que se respete el acuerdo en el que quedamos meses pasados, acuerdo con el que quedaría saldada la cuenta del Ayuntamiento con CESPE", enfatizó el edil.

También informó que se le hará llegar un oficio tanto a la tesorera para que no realice el trámite hasta que se respete la condonación, así como al jurídico del Ayuntamiento, haciendo la recomendación de que no se concrete ningún documento o instrumento jurídico hasta que no sean debidamente aclarados los saldos del adeudo, ya que resultaría inútil para el Ayuntamiento ceder dos predios sin abatir en términos reales el adeudo que se tiene con CESPE.(bpa).