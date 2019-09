Está en pie la consulta ciudadana para definir período del proximo gobernador

Se hará en las próximas semanas

ENSENADA.- "...No es mi prioridad, pero tampoco lo descarto". Así responde la diputada local Miriam Cano Núnez, a pregunta específica si su pretensión es ser la primera presidente cuando se municipalice San Quintín.

Como quien enmula a "la chimoltrufia" -aquel personaje de las series de Chespirito- la legisladora de Morena, representativa del 17 distrito que abarca toda la zona sur del municipio, no la piensa mucho para responder... "No te puedo decir que no, porque sí, pero no es mi prioridad de momento; mi prioridad es cumplir mi trabajo como diputada".

Determinada a cumplir su compromiso de campaña, de llevar a buen fin la municipalización de San Quintín, la presidente de la Comisión deFortalecimiento Municipal de la XXIII Legislatura en el Congreso del Estado, sostiene que ya está trabajando en el tema y tiene además el respaldo de los demás diputados de Morena y sus aliados.

Sostiene que están dadas las condiciones para que San Quintín se convierta en el sexto municipio de Baja California y tendrá que ser durante esta legislatura que es de dos años.

Insiste en que hay condiciones para lograrlo y de paso también que San Felipe se convierta en el séptimo municipio, aunque lo urgente es San Quintín, porque es un clamor de la gente que vive en el productivo valle.

Sobre la posibilidad de que se someta a una consulta popular el tema de la municipalización, considera que ya se hizo una consulta, pero si es necesario se somete otra vez para lograr el consenso de la gente.

A propósito de consultas, la diputada Cano Núñez acotó de inmediato que lo que sí está en pie y va que va, es la consulta ciudadana para determinar si el período de gobierno del ingeniero Jaime Bonilla Valdez será de dos o de cinco años; "lo que diga la gente debe respetarse" y no precisamente lo que se plasma en redes sociales, porque eso es relativo, aunque también se respetan esas opiniones, pero no son definitorias.

Sobre este tema, adelantó que antes de que asuma su encomienda como gobernador del Estado el ingeniero Jaime Bonilla Valdez, el Congreso del Estado realizará consulta pública para definir si será de dos o de cinco años. Inclusive pudiera ser hasta de seís si se aplica la Constitución Federal de 1917, en la que se establece que gobernadores de los estados y senadores deberán ser de seis años.

Reiteró que la mencionada consulta debe realizarse en las siguientes semanas y se respetará la decisión de los ciudadanos, porque podrá participar quien quiera.

Aclaró que con esa consulta no se trasgrede ninguna ley y tampoco será una consulta "a modo" para que el resultado sea a favor de cinco y no de dos.(bpa).