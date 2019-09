Esperan altas temperaturas en los próximos días

Piden tomar precauciones

ENSENADA.- En los próximos días van a continuar las altas temperaturas en este municipio y, en seguimiento a la actualización de los pronósticos meteorológicos, se prevé que lleguen hasta los 30 grados centígrados en la zona urbana, si no es que más.

Jaime Nieto de Maria y Campos, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) informó que para el resto de la semana la temperatura máxima llegará a los 30 grados Centígrados en zona urbana.

Señala que aunque puede haber cielo nublado, las temperaturas serán elevadas, alcanzarán los 30 grados celsius con mínimas de 23 y sensación térmica superior, con vientos de hasta 15 kilómetros por hora.

Destacó que para las sierras de San Pedro Mártir y Constitución de 1857 (Juárez), la temperatura máxima será de 32 grados con muchas posibilidades de presentarse intervalos de precipitaciones pluviales más o menos importantes, sobre todo para la Sierra de Juárez y sus alrededores.

Manifestó que para el Valle de San Quintín se estima que haya temperaturas de hasta 29 grados Celsius con cielo parcialmente nublado a días soleados con humedad de alrededor del 60 por ciento.

Señaló que es importante que la ciudadanía tome las medidas preventivas para evitar alguna complicación, principalmente en la niñez y adultos mayores, por las altas temperaturas.

Por su parte, el Jefe del Departamento de Servicios Médicos Municipales, Isaac David Pérez Guzmán, emitió recomendaciones preventivas de utilidad para la población, como:

· Evite la exposición a altas temperaturas

· No se exponga por mucho tiempo y de manera directa a los rayos solares

· Utilice bloqueador solar

· Beber abundantes líquidos (niños y adultos)

· Mantenga ventilados espacios de trabajo y hogar

· Procurare tener sobres de Vida Suero Oral.

· Hierva el agua al menos 5 minutos antes de su consumo

· Asegúrese de la frescura de pescados, mariscos, carnes blancas y rojas

· Lávese las manos antes de comer, después de ir al baño y después de cambiar un pañal.

· Evite comidas y aguas frescas callejeras

· Refrigere alimentos y preparaciones de manera adecuada

· Si necesita realiza actividades al aire libre utilice aditamentos de protección: gorras, sombreros o sombrilla, gafas y bloqueador solar

· No deje a menores y mascotas encerrados dentro del automóvil

· NO SE AUTOMEDIQUE y consulte a un médico

El titular de Servicios Médicos recordó que con las altas temperaturas pueden aparecer enfermedades gastrointestinales que llegan a provocar diarrea y llevar fácilmente hacia a la deshidratación, en especial a menores y adultos mayores.

Además, dijo, el calor afecta a quienes padecen diabetes y a quienes tienen la piel sensible, por eso es de vital importancia que personas en general se protejan de los rayos Ultra Violeta (UV) para prevenir quemaduras leves o graves así como golpes de calor por la exposición prolongada al sol, que también implica riesgos para la salud.(bpa).