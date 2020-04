Enfermeros y médicos hablan de lo que se vive en los hospitales realmente

Piden a los ciudadanos quedarse en casa de ser posible

A través de redes sociales, múltiples usuarios manifiestan su inconformidad ante los ciudadanos al no respetar la contingencia sanitaria indicada debido al Coronavirus.

Diversos trabajadores del sector salud, han trasmitido en sus cuentas de Facebook lo que viven realmente en los hospitales durante sus jornadas laborales.

Comunican que la situación actual a penas dio inicio y está por tornarse cada vez mas crítica, agregado que día a día llegan pacientes jóvenes con un diagnóstico grave.

Manifiestan frustración, coraje y tristeza, pues, presenciar como personas de todas las edades son intubadas es algo impactante y más a sabiendas que se puede prevenir.

Enfermeros y doctores expresan que no hay tratamiento totalmente efectivo, por lo que se autodenominan "soporte"para hacer el proceso menos fuerte, dejar que la enfermedad tome su curso y hacer que el cuerpo tolere lo más posible hasta que la enfermedad sane o el paciente fallezca.

Además, expresan sentir una tristeza extrema al no poder hacer más por los pacientes, pues no existe o no alcanza.

Por otro lado, aparece el agotamiento físico y mental de los mismos, pues, a pesar de hacer su mayor esfuerzo el cuerpo humano necesita cumplir las necesidades básicas para llevar a cabo el mejor rendimiento posible.

Testimonios de los médicos aseguran vivir pavor todos los días desde que llegan a los hospitales hasta que se van, pues, no saben si han sido infectados o han contagiado ya a sus allegados.

Concluyen sus comunicados pidiendo cuidados, invitando a crear conciencia y tomar las medidas pertinentes para así evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 y de ser posible, agradecer con una sonrisa cálida al personal de las áreas de salud que hacen su mayo esfuerzo por el bienestar de la población.