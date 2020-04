Enfermera del IMSS Clínica n.1 relata la situación en la que se encuentran ante el Covid-19

"Estamos muy preocupadas": La doctora Kika Ávila reitera que hay mucha gente falleciendo

Tijuana.- Ayer nuestra ciudad se convirtió en tendencia tras el video publicado por el actor mexicano Eugenio Derbez en el cual solicitaba apoyo en donaciones para la clínica n.20 del Instituto Mexicano de Segura Social. Sin embargo fue desmentido por el mismo instituto.

No obstante, tanto personal médico y ciudadanos tienen opiniones divididas, si es verdad que no hay equipo para atender a los pacientes o si las hay. La enfermera Kika Ávila quien realiza su guardia en el IMSS clínica 1, realizó una transmisión en vivo donde relata la situación de la gravedad en la que se encuentran.

Pidió donaciones de mascarillas N95, las cuales tienen un filtro y pueden ser re utilizables, "En el IMSS improvisamos, ya estamos acostumbrados" señaló la doctora.

Habló sobre unas imágenes que circularon en la red sobre el alto número de fallecimientos.

Clínica 1 , TIJUANA

No me gusta ser pesimista pero si realmente necesitan ver para creer ... pues. Ya no caben los muertitos pic.twitter.com/ub5igzx8U9 — Claudia Lara ?? (@claudialara29) April 13, 2020

"No hay ventiladores. Pero ese no es el caso, el punto es que están saliendo muchos (infectados de covid-19), pese a las recomendaciones de las autoridades", comentó Kika.



"Aquí estamos al pie del cañón. No nos vamos a desesperar, cuídense, para que esto no se llene y el hospital se colapse, la gente no cree que esto esta sucediendo".

"Aquí la gente esta falleciendo y esta falleciendo sola, una vez que entres no hay tiempo de despedirse"

"Cuídense"