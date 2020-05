Encontrar la oportunidad de un nuevo empleo dentro de la crisis

Estamos frente a uno de los desafíos económicos y sociales más grandes en la historia contemporánea

Estamos frente a uno de los desafíos económicos y sociales más grandes en la historia contemporánea, que pone en riesgo varios puestos de trabajo debido a los efectos de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, en medio de la crisis también pueden surgir nuevas oportunidades laborales que representan un reto, tanto para el colaborador como para el empleador.

"Una de las cosas más permanentes en la vida es el cambio", reflexiona Ana Michelle Concepción, quien recientemente asumió la posición de Vicepresidenta y Directora General de Venta Empresarial y Soluciones de Negocio de AT&T en México. "Cuando vemos los cambios de manera positiva, nos impulsan a evolucionar, aprender, ser creativos y reinventarnos. En cada transformación hay una lección. Creo que necesitamos observar cada cambio como un puente: si no lo cruzas con valentía y determinación, no sabrás qué hay del otro lado".

Se estima que un proceso de inducción completo, al incorporarse a una compañía, mejora la tasa de retención hasta en un 82% y también incrementa la productividad de los colaboradores en un 70%[1]. Pero, ¿cómo se recibe a un nuevo integrante en medio del distanciamiento social?

Si bien el trabajo remoto ha representado diversos retos y aprendizajes, aquellos que actualmente llegan a una empresa o toman un nuevo rol se encuentran frente a una situación única.

Irma Wilde, recientemente nombrada Vicepresidenta Adjunta de Digital y Experiencia del Cliente en AT&T en México, cuenta su experiencia de liderar a un nuevo equipo en medio de la contingencia.

"El día más retador fue cuando me presenté con el equipo porque no podía ver la cara de todos, me faltaba la cercanía", cuenta Irma. "Estas semanas intentamos platicar mucho para conocernos mejor y me siento muy agradecida porque nos hemos acoplado muy bien. Sabemos que ahora más que nunca debemos trabajar en equipo, ir hacia la misma dirección, accionar y resolver, sin olvidar tener empatía entre nosotros".

César Núñez, Director de Atracción de Talento en AT&T en México, comparte cómo su equipo se ha adaptado a la contingencia sin perder la calidad, calidez, empatía y acompañamiento en la búsqueda, retención e integración de nuevos colaboradores.

Ante los nuevos formatos de entrevistas virtuales, César cuenta que han desarrollado y fortalecido nuevas habilidades, "principalmente la escucha activa. Debemos estar muy concentrados en el candidato y evitar distracciones que suelen ser más comunes desde el trabajo en casa".

El equipo de Atracción de Talento de AT&T en México también ha redoblado esfuerzos en el acompañamiento a nuevos colaboradores y sus supervisores. Además de fomentar la integración a pesar de la distancia, a los líderes se les recomienda poner mucha atención en las necesidades tecnológicas de los colaboradores: explicarles clara y pacientemente cómo funciona el trabajo remoto y cómo aprovechar las herramientas que brinda la empresa.

Sobre el futuro del reclutamiento, César apuesta a seguir digitalizando los procesos. Por ejemplo, implementar más entrevistas virtuales permite abarcar más candidatos y horarios, eliminando costos de traslados para ambas partes y reducir el uso de papel al normalizar las autorizaciones y firmas por correo electrónico.

Sumado al compromiso de las personas, la resiliencia y adaptabilidad son grandes aliados para las empresas. Además de integrar a nuevos colaboradores durante estas semanas, en AT&T se han mantenido movimientos laterales o verticales en equipos de trabajo y dentro del grupo de liderazgo.