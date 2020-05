En tiempos de pandemia, anidan patos canadienses en PFLC.

Aquí la historia descrita por el Director de la escuela José Cruz Holguín Ruiz.

Dentro de las experiencias que ha dejado a la población el período de cuarentena, que a la fecha llega a los 75 días de aislamiento social, algo que viven muchas comunidades es el regreso de algunas especies animales a los espacios de la ciudad, que hoy se encuentran libres del movimiento cotidiano de la comunidad.

En la Prepa Lázaro Cárdenas de Tijuana, se presentó un fenómemno donde una pareja de patos canadienses, regresó como hace años a empollar cuatro huevos en una de las jardineras en el estacionamiento de la escuela.

"Tenemos en la PFLC como huéspedes a una pareja de patos canadienses que anidaron en un camellón del estacionamiento. La pata cuida de sus cuatro huevitos en el día y el pato regresa por la tarde para pasar la noche juntos, a decir de los vigilantes.

Este hermoso acontecimiento tiene su antecedente en que desde hace muchos años en cada primavera han llegado patos canadienses a la alberca de Aguacaliente; aún en tiempos en que la alberca estuvo abandonada y sólo tenía agua de lluvia estancada y putrefacta. En ese entonces llegaron a visitarnos una media docena de patos que eran la alegría de los que tuvimos la fortuna de verlos nadar en nuestra alberca.

Después, cuando la alberca empezó a funcionar de nuevo y estaba llena de agua tratada con químicos , ya no se quedaron ahí; ocasionalmente llegamos a encontrar a uno o dos patos nadando. Ahora que la alberca está en reparación y que no contiene ni agua podrida ni tratada, no tienen dónde nadar y sin embargo, llegaron estos dos hermosos ejemplares, no a nadar pero sí a empollar. Qué pena por estos animalitos que no encontraron agua dónde nadar, qué pena porque llegaron en momentos en que a los seres humanos nos azota una pandemia, qué pena porque no escucharán la algarbía de los muchachos, qué pena porque encontraron la escuela vacía.

Pero qué maravilloso que su memoria genética guarde a nuestra Prepa como un lugar cálido y agradable para pasar la temporada. Esto, estimados amigos, compañeros, alumnos y exalumnos, es otro ejemplo más de lo que sólo ocurre en la Prepa Federal o en la Lázaro de Tijuana; nombrada así según la generación de antes o de ahora.¿Recuerdan ese eslogan publicitario? "Sólo en Tijuana hay una escuela qéue tiene una chimenea en ¨su patio". Pues esa es nuestra escuela, puro orgullo Jaguar!"

Así como la pandemia del COVID 19 ha permitido despejar del tránsito de personas a las calles y dar un respiro al planeta tierra, este tipo de experiencias que brinda la naturaleza deben dejar un aprendizaje en el futuro para respetar a las especies y ser responsables del crecimiento ordenado de las ciudades.