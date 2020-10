Participó en un Diálogo virtual organizado por la Universidad de Tijuana CUT

Tijuana, B. C., a 6 de octubre de 2020.- Con profunda indignación, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, candidato a Presidente Nacional por Morena, dijo categórico que se está en juego el futuro democrático de México.

Porfirio Muñoz Ledo sostuvo un Diálogo virtual, organizado por la Universidad de Tijuana CUT en el que estuvo presente el Rector, maestro Jesús Ruiz Barraza, y moderado por el doctor José María Ramos González, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

En este espacio académico, el político mexicano criticó duramente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE), para que organizara la encuesta de elecciones internas de Morena, que ahora se pretende suspender.

"Hay una conspiración de mucho interés no contra mi persona -aclaró- sino contra el proyecto que tengo para democratizar al partido", enfatizó Muñoz Ledo al apuntar "me están atacando con todo y comprando gente los caciques regionales, los caudillos del dinero".

Señaló que, al desconocer el método de Morena, impuesto por el Tribunal Electoral, no imaginaron que Porfirio Muñoz pudiera ganarlo "sin el apoyo de los cómplices del dinero, pero se las gané dos a uno en la primera encuesta, por lo que están faltando a su propia decisión".

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena le apuesta a un partido democrático, jovial, "un partido de a deveras y eso asustó a gente del propio partido". Sin embargo, va a recurrir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, además sostuvo una conversación con el Auditor General de la Federación a quien solicitó investigar los recursos indebidos que han denunciado diputados y diputadas, que ascienden a cifras entre los 400 y 800 millones de pesos, "de ese tamaño es la corrupción".

Mientras Muñoz Ledo busca formar un partido democrático que tome en cuenta a las bases, que buscará quienes deben ser los verdaderos candidatos, que discutirá y resolverá sus asuntos, por otro lado, los adversarios, tienen ya una lista de gobernadores lo que dijo es evidente y grotesco.

"Tenemos información de que están llamando uno por uno, les están dando el dedazo, la condición es que colaboren con la mafia. Eso no se vale", expuso luego de mencionar que Mario Delgado es quien encabeza el otro lado de Morena, designando a gobernadores a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tribunal electoral un cesto de soborno

"El tribunal electoral es un cesto de sobornos desde que nació", dijo profundamente molesto tras señalar que son corruptos el setenta por ciento de sus representantes, de lo cual tiene testimonio de independientes incorruptibles con votos particulares en donde denuncian lo que está haciendo la mayoría.

Según la lista que menciona tener en su poder, para el caso de Baja California viene considerada la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, mientras que a otros diputados les están ofreciendo la reelección. "Es una cadena de mandos a la antigüita porque les ofrecen dinero, esto es una estructura política del país y yo les ofrezco todo lo contrario, el debate, la discusión, la participación".

Tanto el maestro Jesús Ruiz Barraza como el político Porfirio Muñoz Ledo coincidieron en que la alcaldesa de Mexicali mantiene una relación estrecha con Mario Delgado, aunque es agradable y trabajadora, no tiene la suficiente madurez política para ser candidata a la gubernatura de Baja California.

"Yo no descalifico a nadie, pero con mi experiencia puedo decir que Marina del Pilar está entregada a Mario, es una buena alcaldesa, está joven pero no tiene madurez política. Yo no la elegiría porque la diferencia no es la persona sino el compromiso, es del grupo de Mario y le está vendiendo la gubernatura para que le obedezca. Está haciendo una cadena de poder", puntualizó Muñoz Ledo.

Luego de aclarar que el presidente Andrés Manuel López Obrador es ajeno a todo esto, reiteró que se trata de Mario Delgado quien es un instrumento de Marcelo Ebrard por controlar el aparato político, toda vez que Ebrard declaró desde hace varios años "que él quería ser sin Morena candidato a la Presidencia, pero ahora quiere serlo con Morena".

Acusa al Secretario de Relaciones Exteriores de ser ambicioso y adelantarse en el tema de la sucesión presidencial, pues Marcelo Ebrard juega un papel importante en el tema migratorio. Primero, dijo Porfirio Muñoz, selló la frontera sur porque así lo acordó con el presidente Donald Trump, pero ahora viene una caravana de migrantes procedentes de Honduras para llegar días antes de su reelección.

"Está haciendo los servicios al otro lado y con eso yo no estoy de acuerdo, yo he tenido debates públicos con Marcelo, él ha seguido una política migratoria contra los derechos humanos y a favor de los Estados Unidos", sostuvo.

Mensaje a los y las jóvenes vinculados a Morena

En cuanto a los y las jóvenes vinculadas al Movimiento Regeneración Nacional expresó que le interesa enviarles tres mensajes. El primero que Morena es un partido joven y mexicano. "Nosotros tenemos que aprender de los jóvenes porque ellos son nuestro vínculo con la modernidad".

El segundo, dejó en claro que al referirse a Morena como un partido joven es sinónimo de "actitud joven en el partido". Recordó que un amigo cercano le dijo "Porfirio eres el más joven de los candidatos", lo que lo hizo entender que mantiene una actitud juvenil pues señaló que "la juventud no es una edad sino más bien una actitud" por lo que entendió que para no envejecer debe mantener "la juventud en el corazón".

Y tercero, es fundamental no seguir liderazgos corruptos que los comprometan como seguidores. Para evitarlo, considera necesario abrir institutos de formación política con sucursales en todos los estados, de donde emerjan escuelas de cuadros como sucede en los grandes partidos europeos, social-democráticos y conservadores. Estas escuelas están vinculadas a centros de investigación o mantienen relaciones con universidades y cuentan con publicaciones.

"Los partidos de ahora no discuten, no dialogan, no deliberan. Yo postulo un partido crítico, deliberativo y moderno", planteó el aspirante a la dirigencia nacional de Morena.

Coyuntura actual de Morena

Explicó la diferencia entre movimiento y partido. "Ha nacido un gran movimiento, como bien dice Andrés, una enorme ola y cómo pasan las olas -él es costeño-, traen mucha basura. No podemos ser ola toda la vida". Y afirmó que la mejor manera de ayudar al régimen es con un partido confiable.

La encuesta interna de Morena impuesta por el Tribunal Electoral "es un golpe mortal contra la democracia para eliminar a Porfirio Muñoz Ledo en vez de ejecutarme en la silla eléctrica. No es un tribunal constitucional, lo inventó Enrique Peña Nieto y tenemos el gran problema que no podemos recurrir a otra instancia por lo que iremos por la reforma constitucional para desaparecer esto".

Comenta que son siete decisiones contradictoras entre mentiras y sobornos, en la que decidieron una elección del partido por encuestas, lo que calificó de ilegal pues no tienen derecho a meterse al interior de Morena, salvo que reciban una queja ciudadana, "no tienen derecho a violar los estatutos del partido".

"Siete resoluciones contradictorias que han movido según su conveniencia, cómo pueden estos cínicos criticar lo que ellos mismos hicieron, nosotros protestamos y a pasar de ello les gané dos a uno para que Mario se quede con la Presidencia del Partido", señaló tras exponer que Mario Delgado a pesar de ser una persona con sentido común y con cierta inteligencia, ahora diga que tienen razón y "me están sacando del baile".

El aspirante a la dirigencia de Morena resaltó que este grupo lo que busca es convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador, de que la metodología de Muñoz Ledo lo daña "ellos están incitando al Presidente a que sea dura, que no admita la controversia, son lambiscones de última hora. Yo soy su amigo fraternal de la vieja guardia junto con Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez y a Andrés yo le entregue la presidencia del partido. Yo soy un hombre de principio y estoy simplemente rogando que no se le envenene".

Muñoz Ledo reiteró que él está pensando en el futuro, en un partido fuerte cuna del debate "porque el neoliberalismo duró seis sexenios: De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, nuestro movimiento tiene que durar cuando menos otros seis sexenios. Los gobiernos revolucionarios fueron hasta el General Lázaro Cárdenas, el desarrollo estabilizador hasta José López Portillo. Yo soy estudioso de la historia".

Por último, invitó a sus adversarios a discutir qué es la Cuarta Transformación, tema que tanto López Obrador como Porfirio Muñoz Ledo lo abordan desde 2006 como una nueva constitución, luego pasaron a la transformación, por lo que dijo tener escritos en los que incluye esta discusión y el mismo Andrés Manuel le pidió hablar de la 4T para asegurar un cambio fundamental del país.

"Los que están contra un partido fuerte, están contra la Cuarta Transformación y se van a repartir el pastel cuando Andrés se vaya, ya se lo están repartiendo desde ahora, quieren adelantar la candidatura de Marcelo Ebrard y eso es una traición al Presidente", finalizó el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo.