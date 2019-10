En condiciones insalubres trabajan empleados municipales de Tecate

Oficinas de gobierno obtenían servicio eléctrico con un "diablito"

TECATE.- Bajo una forma insalubre es como laboran los empleados de las diferentes direcciones que se encuentran ubicadas en el edificio de las oficinas de gobierno municipal que están frente al rastro, a través de una denuncia anónima se pudo conocer que desde hace tiempo cuentan con un tinaco como fosa el cual constantemente se desborda emergiendo así las aguas negras que humedecen y dejan un fétido olor a lo largo y ancho de las instalaciones.

Comentan que no solo es el fuerte mal olor que expide el rastro y las aguas negras de esta fosa sino que también sufren las consecuencias de la humedad en las paredes lo cual provoca que constantemente vean mermada su salud, pero no solo es la fosa sino que hasta hace dos semanas el edificio obtenía el servicio de electricidad por medio de un "Diablito" lo que provocaba la falta de electricidad al conectar una impresora, o cualquier otro aparato que aumentara el consumo.

No obstante aseguran que no es un problema nuevo pues desde que fueron ubicados en este edificio han sufrido las condiciones precarias, pero las condiciones han ido empeorando por lo que solicitan se resuelva el problema pues no han obtenido respuesta, resaltando que en este edificio se encuentran oficinas primordiales para la administración como los son obras públicas, INPLADEM, Protección al ambiente, entre muchas otras que irónicamente son quienes tienen como fin mantener el cuidado de la ciudad.