Empresas de BC con actividades "No esenciales" deben cesar funciones: Jaime Bonilla

Piden a los trabajadores de servicios "no esenciales" a denunciar a las empresas que no acaten las disposiciones

TIJUANA, B.C., 7 de abril de 2020.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, exhortó nuevamente a las empresas de Baja California con actividades "no esenciales" a que cesen funciones, y acaten las medidas extraordinarias dispuestas por las autoridades, con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

"Hemos recibido muchas quejas por parte de los trabajadores, que no únicamente son forzados a realizar labores, sino que no les quieren pagar, no podemos bajar la guardia como gobierno ante los abusos de los empleadores", dijo categóricamente el mandatario estatal.

En este tenor, Bonilla Valdez, reiteró que en Baja California "no hay toque de queda, hay toque de conciencia", sin embargo, comentó que hay casos donde la gente sale sin actividad específica o "no esencial" y saturan las líneas del transporte público, generando aglomeraciones en las terminales, además grandes riesgos de contagio del COVID-19.

Durante la transmisión en vivo, el Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Sergio Moctezuma Martínez López, enfatizó que las empresas con actividades "no esenciales" deben cesar la prestación de servicios; y que por decreto federal, se ha expresado a la iniciativa privada, que tienen la obligación de enviar a sus trabajadores a "resguardo domiciliario", pagándoles 30 días de salario íntegro, y no salario mínimo vigente.

Martínez López, indicó que los inspectores de la STPS, acuden a los centros de trabajo por todo el Estado, ante el gran número de las denuncias que han recibido a través de redes sociales y números telefónicos, por parte de los empleados que no tienen que estar laborando en estos momentos.

También, explicó que si los empresarios tienen dudas con respecto, si su negocio es esencial o no, pueden presentar un escrito ante cualquier delegación de la STPS, para emitir una opinión técnica para determinar en 48 horas, la clasificación del servicio que ofrece a la comunidad.

Por otra parte, se solicita a las empresas que trasladan personal con actividad "esencial" en transporte, implementar medidas sanitarias, como el colocar en los espacios cortinas de plástico por contagios, así como sanitizarlo.

Sergio Moctezuma Martínez López, dijo que la Procuraduría para la Defensa del Trabajador, ofrece asesoría legal; así mismo, están a disposición los números telefónicos por municipio, donde se atienden las denuncias por malas prácticas de los empleadores.

En Playas de Rosarito (661) 6149747; Ensenada (646) 172 3013; Mexicali (686) 904 5500; Tijuana (664) 681 5952; Tecate (665) 1037500 y San Quintín (616) 165 2464 extensión 3611.

Cabe destacar que, en los operativos se inspeccionó a una empresa maquiladora en Mexicali, que despidió a 120 trabajadores, con todas sus prestaciones de ley; y en Tijuana, un restaurante de nombre "Seven Dreams", envió a "descansar" a sus empleados, sin sueldo íntegro; por lo que una vez que se reanuden actividades, estarán obligados a cubrir los salarios en su totalidad.

El gobernador Bonilla Valdez, solicitó al titular de la STPS coordinarse con los gobiernos municipales para ejercer las acciones correspondientes, a efecto de sancionar a empresas que hacen caso omiso a las disposiciones de la autoridad.

Dentro de las actividades esenciales se encuentran, los sectores públicos y privados de salud, médicos, enfermeras, paramédicos, y administrativos del Sistema Nacional de Salud, farmacias y manejo de residuos biológicos.