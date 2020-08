Eligen a estudiante tijuanense como becaria de excelencia en universidad de Holanda

A través de un posgrado en arte y cultura, Cristina Peregrina Leyva tiene como objetivo contribuir al desarrollo de su ciudad.

La joven tijuanense Cristina Peregrina Leyva fue elegida como becaria de la Orange Tulip Scholarship 2020-2021, un apoyo otorgado únicamente a dos mexicanos sobresalientes que buscan realizar estudios de posgrado en la Facultad de Artes de la Universidad de Groninga, en los Países Bajos, mejor conocido como Holanda.

La beca Orange Tulip México es un programa para estudiantes mexicanos de excelencia coordinado por Nuffic Neso México, institución educativa de los Países Bajos en nuestro país, la cual hace una revisión por medio de un Comité de patrocinadores para seleccionar a los galardonados.

"La Universidad de Groninga fue fundada en 1614 y es la segunda más antigua de los Países Bajos, la cual se encuentra en el ranking de las mejores 200 universidades del mundo por su nivel académico, por eso decidí postularme", apuntó la joven Cristina Peregrina.

Aparte de ser una institución interesada en becar a estudiantes mexicanos en ciertas áreas de estudio, dijo, tiene un interés en la investigación sobre distintos temas sobre México, por lo que cuenta con el Centro de Estudios Mexicanos, fundado por el diplomático Ezequiel Padilla, en 1992, cuando fue embajador en aquel país.

"Me siento muy orgullosa de haber sido elegida por la universidad para obtener esta beca. Me he formado como gestora cultural desde la licenciatura y el camino que busco va muy enfocado a retribuir a mi ciudad todos los conocimientos que vaya adquiriendo, porque el arte y la cultura es algo que toda sociedad necesita para ser mejor", expresó.

Señaló que en los Países Bajos cursará la Maestría en Arte y Cultura con una subespecialización en arte, políticas y emprendimiento cultural, iniciando clases el próximo 1 de septiembre.

Recientemente la joven tijuanense se desempeñó en gestión cultural del Conservatorio de Danza México, además de ser integrante del Clúster de Industrias Creativas de Baja California.

Por último, aseguró que una de sus grandes metas, no es solamente seguirse formando como profesional del sector cultural, sino con ello aportar al desarrollo social a través de las artes y contribuir a las industrias creativas de la región.