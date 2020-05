El Valle de Mexicali, carece de alimentos.

En el Valle de Puebla, perteneciente al municipio de Mexicali, familias antorchistas denunciaron la falta de apoyos alimenticios, esto luego de que el municipio capital entregara algunos apoyos, pero solo en colonias aledañas, dejando de lado a este sector social que ha solicitado desde hace dos semanas que los apoyos lleguen a las familias más vulnerables, que representa el 80 por ciento de la población.

"Hemos pedido a la presidenta que nos apoye con algunas despensas, nos quedamos sin trabajo y ya no tenemos cómo alimentar a nuestras familias, yo soy madre soltera y no tengo trabajo, nos despidieron y no nos dieron nada, aquí echamos tortillas para vender, pero si vendo 10 pesos, con eso compramos para comer, podemos comer puras tortillas con chile, pero y luego con qué compro para hacer más," explica una de las habitantes de esta comunidad.

Aquí la necesidad se hace cada vez más urgente, pues el Valle, es una de las zonas más olvidadas por los gobernantes, "aquí nomás vienen cuando van a querer que votemos por ellos, ahorita ni se han aparecido, vino el gobernador antes de esto, pero solo entregó poquitas despensas, y dijo que nos iban a traer a nuestras casas, pero nada, aquí no ha llegado nada", explica otro de los vecinos, quien, asegura, ya no podrá mantenerse en su casa porque tiene que ir en busca de trabajo para así comprar alimentos.

En este sentido, Sonia Cid, representante de Antorcha en la zona, explicó que desde hace tres días, las familias han puesto banderas blancas en señal de que no han llegado los apoyos y que su organización ha impulsado que sea el gobierno federal quien implemente un programa nacional de distribución de alimentos, "solo así se solucionará este problema".