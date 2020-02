El Transporte Público Organizado de Tijuana emite comunicado para Gobernador de BC

Al Gobernador del Estado de Baja California Ing. Jaime Bonilla Valdez, Presidente Municipal de Tijuana Lic. Arturo Gonzalez Cruz y a la opinión pública.

El Transporte Público Organizado de Tijuana, emitimos el presente desplegado a efecto de exponer los siguientes puntos:

1- Al presidente de Tijuana Lic. Arturo Gonzalez Cruz, le solicitamos que no baje la guardia en el combate a la corrupción y que no se deje sorprender por los mercenarios del transporte, que en los últimos días se ha estado manejando públicamente que ya convencieron a algunos funcionarios públicos de su administración de que ya consiguieron el respaldo de Usted Presidente para legalizar los cientos de permisos que otorgó en la administración pasada de manera ilegal el Expresidente del XXII Ayuntamiento de Tijuana, conocido como "El Patas", cabe destacar que la expedición de esos permisos no fue aprobado por el cabildo del municipio.

2- Asimismo, respaldamos la acertada designación de los funcionarios encargados de la Secretaría de Movilidad y de la Dirección de Transporte Público, ya que por primera vez en las últimas tres administraciones municipales se está combatiendo la corrupción y la impunidad, respetando en todo momento la Ley, el Reglamento y nuestra presentación legal de las empresas, gremios sindicales y asociaciones que dirigimos.

3- Por último, es necesario manifestar que estamos de acuerdo con los trabajos que se están llevando a cabo a efecto de transferir el transporte público al Estado, por lo que apoyamos en todo momento al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado y a la nueva Ley de la materia, a efecto de que se siga impulsando este tipo de proyectos, que desde luego mejorará la circunstancia de todos los ciudadanos, usuarios, permisionarios y concesionarios del transporte en Tijuana y en todo momento el Estado de Baja California.

Sin más por el momento quedamos de Usted a efecto de seguir apoyando los buenos proyectos de transporte y no cuestiones de ilegalidad e injusticia.