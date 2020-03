El pleno de la asamblea removió de su cargo al titular de asuntos jurídicos del congreso local

Se designó provisionalmente al licenciado Alejandro Gudiño

Mexicali, B. C., miércoles 18 de marzo de 2020.-El Pleno de la Asamblea de la Vigésima Tercera Legislatura removió de su cargo al titular de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, licenciado Jorge Alberto Escárcega, a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).



La propuesta fue leída en tribuna por la presidenta de la Jucopo, diputada Monserrat Caballero Ramírez, y aprobada con dispensa de trámite por 19 votos a favor y 3 abstenciones, por parte de los diputados de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo PT, Claudia Agatón Muñiz y Julio César Vásquez Castillo, además del representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), diputado Gerardo López Montes, quienes argumentaron que no habían recibido el acuerdo correspondiente con el tiempo suficiente para analizarlo.



La diputada Monserrat Caballero señaló que el licenciado Alejandro Gudiño Flores será quien ocupe temporalmente la titularidad de Asuntos Jurídicos, hasta en tanto se designa a quien ocupe el puesto de manera definitiva.



Asimismo, se estableció que la Jucopo recibió la solicitud de la remoción del ahora ex titular, de parte de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLPC), que es el órgano legislativo al que por ley le corresponde proponer o remover al funcionario en mención.



Debido a lo anterior –precisó la presidenta de la Jucopo- se tomó el acuerdo de designar al licenciado Gudiño Flores, con el propósito de no afectar la gobernabilidad administrativa de asuntos jurídicos de la XXIII Legislatura.

