El "narco" entro con Ruffo a BC; "Kiko" no atendió citatorio de la FGE, advirtió el Gobernador JBV

Informó el Gobernador que la FGE citó al ex Gobernador "Kiko" Vega y a su esposa Brenda Ruacho, pero no comparecieron; pronto serán citados, pero con la policía

TECATE, B.C., 4 de octubre de 2020.- Al responder a críticas por haber señalado de corrupto al ex Gobernador panista Ernesto Ruffo Appel, el Mandatario Estatal Jaime Bonilla Valdez, dijo contundente que: "...el ´narco´ entró con Ruffo a Baja California... se molestan porque les digo sus verdades... como Osuna Millán... pero es cierto...".

Entre los seguidores de la video - transmisión en vivo que acostumbran hacer preguntas o críticas, hubo alusión a los comentarios que antes ha hecho el jefe del Ejecutivo estatal, acusando a ex mandatarios de haber incurrido en actos indebidos que rayan en la corrupción rampante que llevó a Baja California al desorden administrativo, la quiebra económica y la enorme deuda heredada a la nueva administración.

Sobre el ex Mandatario Estatal panista, Ernesto Ruffo Appel, al que calificó de "deshonesto", apuntó tajante que "...con el Gobernador Ernesto Ruffo Appel y su hermano Claudio, entró el ´narco´ a Baja California... hasta el propio presidente Felipe Calderón Hinojosa lo declaró así... voy a presentarles algunas de las notas de archivo en la que aparecen los señalamientos que les comento...".

Compartió entonces, en un monitor de televisor, una serie de publicaciones de diversos medios de comunicación a niveles regional y nacional, que salieron en circulación durante y después de la administración de Ruffo Appel, las cuales vinculan a él y a su hermano Claudio Ruffo, con el cartel de los Arellano Félix; así como acusaciones que hizo el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el año del 2017.

Una publicación del portal informativo "Expediente Público", hace referencia a los ataques de Ernesto Ruffo en contra de Margarita Zavala de Calderón, tras su salida del Partido Acción Nacional (PAN). "Se pelearon las ?comadres? y se sacaron los trapitos al sol, Calderón, declaró lo que ya sabía de Ruffo", dijo el Gobernador Bonilla Valdez.

Otra nota, del diario "El Economista" en una publicación del año 2012, decía su principal encabezado: "Vinculan con el narcotráfico a ex gobernadores panistas de Baja California". El jefe del Ejecutivo de Baja California reafirmó "...que siempre han existido estos señalamientos en contra de la familia Ruffo...", y que es la realidad de las cosas.

Bonilla Valdez dijo también que: "...Ernesto Ruffo es el responsable que el "narco" se apoderara del Estado. Llevó a Baja California al traste y dejó un gobierno completamente destrozado, que esta administración trata de enderezar, pero ahora tiene el cinismo de pedir el voto ciudadano", expresó.

En otra publicación, hace referencia de que una serie televisiva titulada "El Chapo", también corroboró los nexos entre Ruffo y el cartel de los Arellano Félix. En su cuenta de Twitter, Felipe Calderón Hinojosa, publicó: "Ruffo, dilapidó esa gubernatura, y él y específicamente su hermano Claudio, entregaron Baja California a los Arellano".

Jaime Bonilla Valdez, refirió que lo que se tiene que hacer es desaparecer el Partido Acción Nacional (PAN), "...que tanto daño ha hecho y que ahora estamos pagando las consecuencias...".

Otras preguntas que recibió el Gobernador Bonilla Valdez, fueron en relación al seguimiento en la investigación en contra del ex gobernador panista Francisco Arturo "Kiko" Vega de Lamadrid y su esposa Brenda Ruacho de Vega; al respecto, informó que la semana pasada la Fiscalía General del Estado (FGE) envió el primer citatorio a "Kiko" Vega, "pero no se presentó... tampoco su esposa Brenda... al parecer no están en Baja California...".

Dijo tener confianza en que, con la "reapertura" de los juzgados, se dará puntual seguimiento a la Carpeta de Investigación en contra de los esposos Vega-Ruacho, y que se le enviará un segundo citatorio en los próximos días. "La próxima vez van a ser citados a comparecer, pero esta vez con la policía", señaló.

Este último punto lo comentó también en una breve atención a medios en Tecate, a donde acudió a encabezar una "Jornada por la Paz" en la colonia Nido de las Águilas. Dijo: "El que nada debe, nada teme. Él sabe perfectamente la gravedad de sus acciones sabe que están documentados más de $1,700 millones de pesos de facturas falsas, autorizadas por él, sabe que su esposa cometió un fraude en el DIF, ya los citará otra vez (la FGE), con la fuerza pública para hacerlos comparecer... Anda a ´salto de mata´, no anda en el estado y ni siquiera ha pagado su agua... parece que tampoco va a devolver el dinero...", comentó para concluir.