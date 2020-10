El Gobernador Jaime Bonilla "no soltará de la mano" a empresarios de Tecate; apoyará sus proyectos

TECATE, B.C., 4 de octubre de 2020.- En el marco de su agenda de trabajo, el Gobernador Jaime Bonilla Valdez se reunió con representantes de diversos organismos empresariales del "Pueblo Mágico", a fin de evaluar los 36 proyectos y necesidades que plantearon para detonar el desarrollo sustentable y crecimiento de este municipio.

En el encuentro con empresariado tecatense, el jefe del Ejecutivo estatal no solamente dijo que "no soltará de la mano a los empresarios de Tecate", si no que apoyará sus proyectos para detonar el desarrollo sustentable y el crecimiento planeado y armónico de esta ciudad.

"Aquí en Tecate le vamos a meter muchas ganas, yo quiero mucho a esta ciudad y la vamos a sacar del olvido en el que la tienen en todos los aspectos; como gobernador, voy a establecer muchos compromisos con ustedes y veremos la forma de cumplirlos, de cómo sí hacerle para lograrlos", les expresó.

En la reunión matutina llevada a cabo en las instalaciones del Centro de las Artes (CEAR) de Tecate, el mandatario estatal estuvo acompañado del Secretario de Economía, Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan y la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Karen Postlethwaite Montijo.

Al refrendar su incondicional apoyo a los dirigentes empresariales que conforman la Comisión de Promoción Económica de Tecate A.C. (COPRETEC), el gobernador Bonilla Valdez recibió con agrado la Cédula Única de Gestión de Proyectos que el empresariado del "Pueblo Mágico" demanda.

Entre los proyectos prioritarios que mostraron se encuentran:

El mejoramiento de imagen urbana y equipamiento turístico para el centro tradicional histórico de Tecate.

La modernización de la Aduana y patios fiscales de Tecate.

Los accesos dignos y seguros para el municipio-

La reconstrucción del bulevar Encinos.

La continuación del encauzamiento sobre el río Tecate.

El puente sobre avenida Arturo Guerra sobre el Río Tecate; y

La ampliación del bulevar Las Torres.

El jefe del Ejecutivoestableció el compromiso de dar continuidad a los proyectos y resaltó la disposición de este gobierno de alcanzar los objetivos trazados. "Esa ha sido la instrucción para todos los funcionarios: buscar la manera de como sí y dar prioridad a las cosas que nos comprometimos".

Durante esta mesa de trabajo, Adalberto Ramírez Lemus, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tecate, solicitó al gobernador Bonilla Valdez, "trabajar en conjunto, principalmente en detonar los principales proyectos que generarían competitividad al ´Pueblo Mágico´, que se ha distinguido por su crecimiento económico y turístico, pero que requiere del apoyo de los diferentes órdenes de gobierno".

Acudieron al encuentro, por el sector empresarial de Tecate: Adalberto Ramírez Lemus, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tecate (CCE); Lorena Fimbres, presidenta del Consejo de Desarrollo Económico de Tecate (CDET); Alejandro Camargo, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Tecate (CANACINTRA); Iván Villalobos Santillán, presidente de la Comisión de la Promoción Económica de Tecate; Joel Villalobos, secretario ejecutivo de la Comisión de la Promoción Económica de Tecate (COPRETEC); Luis Enrique Vera Martínez, presidente de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tecate; Miguel Garambullo Osuna, presidente del comité de Pueblos Mágicos de Tecate, y David Pérez Tejada, administrador de la aduana de Tecate.