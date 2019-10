El "Fuego Santana" pone a prueba a Aracely Brown presidente municipal de Playas de Rosarito

Playas de Rosartito, B. C. Todavía no cumplía el mes frente a su gobierno cuando la naturaleza le envío su primer reto: cuando el "Fuego Santana" mantuvo a la ciudad en llamas en estos últimos días, Araceli Brown, presidente municipal de Playas de Rosarito apenas si durmió no mas de unas cuantas horas al día.











La Alcaldesa trabajó día y noche: acudió personalmente a muchos de los lugares siniestrados a convencer a los ciudadanos a evacuar sus casas ante el peligro, a ofrecerles ayuda a quienes ya habían perdido sus hogares, a constatar los daños, a motivar a bomberos, salvavidas y voluntarios, a conseguir ayuda y donativos, y todo al tiempo que coordinaba a su equipo.











Después de instalar el Consejo de Seguridad y Protección declaró el Estado de Emergencia, y prácticamente no paró de trabajar muchas veces desde la misma línea de fuego.











En video que ya se hizo viral el las redes sociales, se ve a Araceli Brown a bordo de un pick up del Ejército Mexicano, la madrugada del viernes, en compañía de militares y funcionarios de los tres niveles de Gobierno, al trasladarse a lugares en peligro para hablar con la ciudadanía y hacerles ver la necesidad de la evacuación.