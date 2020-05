El duelo durante la cuarentena: Cómo afecta el no poder despedir a un ser querido.

Por Miriam Franco

Psicóloga Clínica con especializaciones en Infantil y Tanatología

Durante confinamiento no hay sitio para el duelo. Debido a medidas sanitarias, las familias no pueden acompañar a los enfermos, ni organizar velatorios o procesos fúnebres tradicionales de las víctimas; incluso, tampoco están con el resto de las personas con las que comparten el dolor por la pérdida.

Esta excepcional situación nos imposibilita temporalmente los rituales de cierre, totalmente necesarios para asimilar la muerte de un ser querido. Sin velatorios ni funerales, no existe un contexto en el que se pueda socializar, compartir el dolor o sentirse protegido por tu entorno.

En esta crisis del COVID-19 se pueden presentar diferentes tipos de duelo: casos de duelo anticipado, que es cuando algún familiar está grave e incluso ingresa en la UCI. Este tipo de duelo comienza a surgir en la persona porque se trata de una noticia traumática, y nuestra mente intenta adaptarse a lo que puede suceder.

Por otra parte, cuando muere alguien por coronavirus podemos tener un duelo patológico. Este es un duelo más complicado de lo normal, ya que al dolor por la pérdida se añade que es inesperado. Nuestra mente no deja de pensar que tan sólo unas semanas o incluso días atrás esa persona estaba bien. La ausencia de una despedida presencial, o al menos compartida, perjudica el proceso, así que pueden presentarse sentimientos de culpa por no haber estado a su lado, no haberle protegido lo suficiente o, incluso haberle contagiado.

¿Cómo afrontar un duelo en la distancia?

? Rito de despedida en casa. La no aceptación y el aislamiento pueden llevar a un duelo

patológico. Para evitarlo, se aconseja hacer algún tipo de rito de despedida que facilite el

darse cuenta de que la persona ya no está, o está a punto de irse: desde encender una vela

con una foto o escribir una carta o audio de despedida.

? Compartir ese dolor con familiares y amigos. Es importante comunicarnos con nuestra

red de apoyo mediante mensajes de voz, videollamadas o correos electrónicos. Así,

podremos sentirnos cerca unos con otros. En definitiva, todo aquello que sirva para

expresar la tristeza y el dolor que se está viviendo funciona.

? Planear un homenaje al ser querido cuanto termine la cuarentena. Es importante que

cuando todo acabe, sí se haga una ceremonia de despedida que ayude a cerrar el proceso.

Y que se use el apoyo de profesionales si fuera necesario.

? Solicitar acompañamiento psicológico/tanatológico. Existen expertos en el tema que

pueden apoyar a guiar en el proceso, con herramientas que nos permitan asimilar de una

manera menos agresiva la pérdida.

En este momento, muchos de nosotros pudimos ya haber perdido a alguien ya sea un familiar

cercano o alguien dentro de nuestro círculo social. Sin duda, cualquiera de estas situaciones, pueden

afectarnos en nuestra vida diaria, tanto personal como profesional. Hay que estar alerta e identificar

si nosotros necesitamos ayuda, ya que debemos tener en mente que necesitamos seguir adelante y

viviendo nuestros propios procesos de vida.

¿Cómo detectar que necesito apoyo psicológico/tanatológico?

1. Te cuesta realizar actividades de la vida cotidiana. Más allá de este confinamiento,

existe una pesadez emocional que no te permite continuar con tu rutina.

2. Tus sentimientos son de culpa y/o rabia. Sientes una gran impotencia por la pérdida de tu

ser querido y tu pensamiento se enfoca en buscar responsables.

3. Tus relaciones sociales apenas te importan. Poco a poco pierdes contacto con tus

familiares y/o amigos, no mantienes prácticamente ningún tipo de relación.

4. No tienes o deseas ningún objetivo en la vida. Sientes como si la vida no mereciera o

tuviera sentido alguno desde la ausencia de tu ser querido.

5. Deseas haber muerto también.

Si detectas alguna de estas señales, es importante que prestes atención. No estás solo. Busca

apoyo profesional y trabaja en ti. Tú también eres importante y hay gente que te necesita, y te

necesitan bien.

La Psic. Miriam Franco es Psicóloga Clínica Infantil y especialista Tanatología dentro del colectivo ROQUES.

Desde hoy y hasta el 31 de mayo de 2020, ROQUES pone a tu disposición su plataforma digital donde, de manera privada y personalizada, las y los psicólogos que forman parte del colectivo te podrán ofrecer apoyo concreto por situaciones de estrés o agobio derivadas al COVID-19 a través de una sesión psicológica en línea por solicitante.

Para recibir este apoyo, envía un mensaje directo a través de Facebook en @RoquesMX o escribe a info@roques.com.mx