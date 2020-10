Efectúa Escuela de Ciencias de la Salud Foro Virtual Internacional de Tuberculosis 2020

Ensenada, B. C. a 14 de octubre de 2020.- La Escuela de Ciencias de la Salud (ECS) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), llevó a cabo la primera de diez sesiones del Primer Foro Virtual Internacional de Tuberculosis 2020, coordinado por la doctora Raquel Muñiz Salazar, profesora investigadora de la escuela, el cual tiene por objetivo generar un canal de acceso a la innovación científica y la colaboración biomédica en México con respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis bajo el nuevo escenario de la COVID-19, y de esta manera, estar preparados para posibles nuevas pandemias.

La doctora Miriam Álvarez Mariscal, jefa del Departamento de Apoyo a la Extensión de la Cultura y la Vinculación, en representación de la vicerrectora, doctora Mónica Lacavex Berumen, llevó a cabo la inauguración del evento y durante su mensaje dijo que este tipo de actividades tienen un impacto directo en los estudiantes, en los profesores e investigadores, donde se les permite conocer lo más reciente de la ciencia en el cuidado, prevención y diagnóstico de la tuberculosis a nivel mundial.

"Este foro recibió apoyo de la primera convocatoria del programa de Internacionalización en Casa con el que cuenta la UABC, el cual tiene como objetivo reforzar la educación superior y la investigación en las áreas temáticas relacionadas con la educación, las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias exactas; además de brindar a la comunidad académica lo más innovador relacionado con las diferentes áreas de conocimiento", mencionó la doctora Álvarez Mariscal.

También estuvo presente la doctora Fátima Leticia Luna López, de la Dirección General de Micobacteriosis de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, quien comentó que el Covid está mermando a todo el mundo pero eso no quiere decir que los demás patógenos van a crear una tregua con el ser humano. "Es por ello que es tan importante este tipo de actividades que se generan en pro de la capacitación continua, y más ahora que con las tecnologías de la información se nos permite llegar a mucho más personas, y me parece que en asuntos de salud pública, que son asuntos de seguridad nacional, hoy en día no debemos de bajar la guardia en otras enfermedades".

Por otro lado, el doctor Rogelio Zapata Garibay, director del Programa Frontera Saludable en la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, comentó que por su prevalencia, la tuberculosis en la frontera norte de México es uno de los problemas de salud prioritarios para la comisión, por lo que se plasmó en su programa de Frontera Saludable a través de sus tres ejes estratégicos, como lo son la promoción de la salud y prevención de las enfermedades; la investigación y la capacitación; y la articulación, la vinculación y la divulgación.

Esta primera sesión del foro contó con las conferencias del doctor Edwin Aizpurúa, jefe del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud de la República de Panamá, con el tema "Situación de Tuberculosis en Panamá y la Ley de Tuberculosis".

También el doctor Domingo Palmero, profesor titular de Neumonología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Universidad del Salvador (USAL), director del Instituto Vaccarezza (UBA) y jefe de división de Neumotisiología del Hospital Muñiz de Buenos Aires, Argentina, habló sobre "COVID-19 y tuberculosis: ¿coexistencia de dos pandemias?".

Cabe destacar que el foro, al que registraron alrededor de 1,500 personas en la primera sesión, se transmitirá cada jueves a partir de las a las 9:00 a través de Imagen TV UABC http://imagentv.uabc.mx/ y en la página de Facebook Primer Foro Virtual Internacional de Tuberculosis 2020.

La siguiente sesión se llevará a cabo el día jueves 15 de octubre de 2020, en la que participará la doctora Blanca Restrepo, investigadora y profesora de la Universidad de Texas Health Houston, Estados Unidos, platicando acerca de "Tuberculosis en pacientes con diabetes y la tercera edad". Además, el doctor Marcos Burgos, profesor de la University of New Mexico School of Medicine, brindará la charla "Tratamiento y manejo de la tuberculosis latente en Estados Unidos".