Docentes de los centros estatales de las artes ajustan sus procesos educativos

Maestras como Lía Adams y María Vale, maestras de canto y teatro, respectivamente, en CEART Tecate

Mexicali, B.C., 20 de mayo de 2020.- Docentes de los Centros Estatales de las Artes de la Secretaría de Cultura de Baja California mantienen la atención de su alumnado a través de diversas herramientas digitales para dar seguimiento a la formación de los jóvenes talentos de la entidad.

En el caso de las docentes Lía Adams y María Vale, maestras de canto y teatro en CEART Tecate, se encuentran en un periodo de evolución para lograr adaptarse a las nuevas condiciones debido a la contingencia de salud pública y, de esta manera, lograr que su preparación artística no se vea afectada.

Adams es soprano y estudia la licenciatura en Canto por la UABC en Tijuana, además es beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA-BC) de la Secretaría de Cultura de Baja California; mientras que María Vale es directora, actriz y docente de teatro, integrante de la Compañía de Danza Teatro Mujeres en Ritual y del Laboratorio de Creación Escénica La Clepsidra. Ambas comparten en entrevista sus experiencias frente a la nueva modalidad de enseñanza.

¿Cómo te adaptas a esta nueva realidad?, ¿Ha afectado tu proceso creativo como maestro/artista?

Lía: son dos lados, el lado físico que nos limita y el otro lado virtual que quizá, si tenemos acceso a estos medios, sea el tiempo de explorarlo. Incluso llegar más lejos de lo que podríamos localmente. La primera semana corrí a comprar un micrófono, cables y un stand para poder empezar a dar clases en línea, así como mejorar mi experiencia tomando mis clases en la escuela.

María: siempre será distinta la manera vivencial de disfrutar las clases, el trabajo en equipo y los espacios que se utilizan, por ello no creo que eso sea totalmente suplantado por el contenido virtual, habrá que lograr un equilibrio.

¿Qué materiales y/o herramientas nuevas has incorporado en tus clases a distancia?

Lía: actualmente pienso hacer concierto (s) en línea y estoy investigando para buscar materiales de mejor calidad. El problema es que hay cosas que los docentes no podemos costear. El internet también es un problema. Siempre hay fallas. Además, hay alumnos que no tienen acceso a computadora o internet. Tengo alumnos que venían desde zonas rurales, de la tercera edad, y ellos de plano no tienen forma de participar.

Maria: En el caso de las clases de teatro hay proyectos que se pueden generar vía digital, pero otros no. Es difícil dar seguimiento al entrenamiento físico, el teatro es una actividad grupal, de contacto, de presencia física. Hay material que surge de esas reuniones. Pero por otro lado te despierta la creatividad de cómo difundir tu material.

Dadas las circunstancias, a partir de las indicaciones de las autoridades de Salud, ¿Ha cambiado la temática de tus obras?

María: no, porque no está dentro de mis intereses cambiar el contenido. Aunque si se ha presentado la oportunidad de hacer énfasis en los temas como el amor, el contacto con la naturaleza.

Lía: De cierta forma, sí. Todo es "edición cuarentena".

¿El arte y la creación artística te ha ayudado a sobrellevar las circunstancias de aislamiento?

Lia: al principio empecé a vivir un duelo porque extraño a mis grupos. De una manera cantar o tocar el piano me ayuda a mejorar el humor. Sí ayuda.

María: totalmente, creo además que la gente a nuestro alrededor se da cuenta ahora de lo importante y esencial que es el arte en nuestras vidas. Hay una relación más cercana entre creadores y público.