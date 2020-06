Docentes de Cetys reciben beca internacional de mejores prácticas en educación digital

27 profesores de los 3 campus de CETYS obtienen la Beca Santander IE Best Practices in Digital Education for Teachers

Tijuana, Baja California. - Los docentes de CETYS Universidad tienen un compromiso con la formación de alta calidad, es por ello que 27 académicos en los campus Mexicali, Tijuana y Ensenada, obtuvieron la Beca Santander IE Best Practices in Digital Education for Teachers, lo que les permitió complementar su formación docente con apoyo y uso de las tecnologías educativas y de la comunicación. El programa destinó más de 5 mil becas para profesores a nivel global, cuyo objetivo es que los educadores realicen un innovador programa formativo sobre educación digital 100% online, lo que les permite enriquecer sus habilidades de educadores, así como enfrentar de forma más eficiente las clases no presenciales ante la actual situación de salud generada por el COVID-19. "Sabemos que enfrentar la situación del COVID-19 no es tarea sencilla pero como una universidad de vanguardia debemos seguirnos preparando para lo que viene, por ello nuestros profesores buscan las herramientas que los haga mejores en el aula y ahora de forma digital. Celebramos a cada uno de ellos por su compromiso y su entrega para mejorar sus prácticas como docentes", expresó la Mtra. Jessica Ibarra Ramonet, Directora Zona Costa de CETYS. El curso se desarrolló en una modalidad flexible para que pudiera ser integrada a la dinámica de trabajo de los docentes durante un mes. Entre los temas estudiados, se encuentran: Introducción a la formación online, creación o adaptación de curso a un formato online, la videoconferencia y el foro de discusión, ejercicios, exámenes y retroalimentación, compartiendo mejores prácticas y tendencias, futuro y otras herramientas avanzadas, entre otros. Para ser seleccionados, fue necesario que los docentes estuvieran activos en alguna institución educativa de nivel superior en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Estados Unidos, España, México, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido o Uruguay, además de acreditar un nivel óptimo de inglés, en el caso de los académicos de CETYS. "La beca me dio la oportunidad de mejorar mis habilidades como docente para impartir clases online y presencial. Me permitirá generar ambientes de aprendizaje que estimulen la creatividad y las emociones, lo cual es idóneo para los millennials y centennials. Por parte de la institución sabemos que nos guían hacia un aprendizaje en diversos ambientes, virtuales y presenciales, que serán enriquecidos a través de la experiencia y el uso de las tecnologías educativas más avanzadas", aseguró el Dr. Fabián Bautista Saucedo, Director de la Escuela de Ingeniería en CETYS campus Tijuana y quien fue uno de los acreedores de la beca. CETYS Universidad sigue en su misión de brindar educación integral de alta calidad para el desarrollo profesional de los jóvenes ante las necesidades de la comunidad y las problemáticas globales, con una perspectiva a la vanguardia educativa, que incluye la formación constante del profesorado. Estos son los docentes acreedores a la Beca Santander IE Best Practices in Digital Education for Teachers : Campus Mexicali: Armando Reyna Ballesteros, Bardo Agustín Limón Félix, Edgar Jimenez, Itzayana Loroña, Josman Espinosa y Michelle Lazcano.

Campus Tijuana: Aldo Alan Guerrero Salmerón, Arturo Escoto, Cristobal Hernández, Edgar Madrid, Fabián Bautista Saucedo, Gibran Quiroga Yutani, Ignacio Casas Fraire, Javier del Río Olazabal, José Carlos Santiago Hernández, Marisela Martínez, Marlon González, Milena Sorzano, Nataly Medina, Rosario Egaña y Víctor Zárate.

Campus Ensenada: Cecilia Osuna, Claudia Durazo, David Ornelas, Diana Woolfolk Ruiz, Janeth Murillo y Omar Castillo López.

