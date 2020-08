Divulgan colonias con más casos activos del Covid-19

La región sur presenta 366 casos confirmados

Durante la presentación del reporte de la pandemia, la Secretaría de Salud del Estado presentó las colonias de la zona sur de Baja California con más casos activos del coronavirus Covid-19, destacando el fraccionamiento San Quintín.

La información fue compartida por el Secretario de Salud del Estado, Alonso Óscar Pérez Rico, durante la transmisión virtual de este martes, con base en el reporte de la pandemia contabilizado en todos los municipios.

A nivel general, la región de San Quintín presenta 366 casos confirmados del coronavirus, lo cual quedó sin cambios por segundo día consecutivo. Sin embargo, cuentan con 17 casos considerados activos.

Pérez Rico detalló que la lista de colonias con más casos activos en la zona sur es encabezada por el fraccionamiento San Quintín, seguido de Vicente Guerrero, Maclovio Rojas, ejido Nuevo Mexicali y ejido Nuevo Baja California.

Sin embargo, en el mapa de incidencia que presentó, también se muestra a Camalú como una de las localidades con presencia de casos de coronavirus, esto sin incluir a los casos sospechosos de toda la región.

Ante esto, exhortó a la población para que no descuide la prevención, sobre todo al acudir a los mercados ambulantes. Para esto, propuso que los comerciantes no les vendan a quienes no utilicen su cubre bocas.

Respecto a la atención hospitalizaría, en el hospital 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuentan con 11 camas disponibles para los pacientes Covid-19, así como 4 ventiladores en existencia