Distribuye casi 500 mil apoyos el Gobierno Municipal

Reconoce el alcalde respaldo del gobernador, Jaime Bonilla Valdez

ENSENADA.- Como parte de las acciones implementadas por el XXIII Ayuntamiento de Ensenada dentro del Plan Municipal de Atención a la Emergencia COVID-19, alrededor de 495 mil 192 personas han sido beneficiadas con diversos apoyos sociales.

El presidente municipal, Armando Ayala Robles, expresó su agradecimiento al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, al asegurar que, sin su respaldo a través de la Jornadas por la Paz y la Salud, esto no sería posible.

Expuso que con el apoyo de las y los ediles que integran el Cabildo, se autorizaron recursos extraordinarios con los que el Ayuntamiento ha podido distribuir 52 mil 534 apoyos alimentarios, de los que 33 mil 238 se han llevado a 58 colonias y 19 mil 296 a las 22 delegaciones.

"...Los 52 mil 534 apoyos adquiridos por el Gobierno Municipal, más los 71 mil 264 otorgados por el Estado, dan un total de 123 mil 798 despensas entregadas a las que se suman los insumos gestionados por el Comité Vamos Juntos", apuntó.

Con cada paquete que incluye despensa, verduras, pescado y otros productos que nos donan, dijo, se beneficia -en promedio- a cuatro personas por familia.

Es decir, con las 123 mil 798 apoyos, se han beneficiado a alrededor de 495 mil 192 residentes del vasto territorio ensenadense.

Resaltó que la permanencia de la fase 3 de la emergencia, genera afectaciones económicas para los sectores productivos, motivo por el cual también se trabaja en estrategias para reactivar la economía y a la par dotar a las familias con mayor vulnerabilidad de productos de la canasta básica.

Ayala Robles reiteró su agradecimiento a las empresas, asociaciones civiles y población en general que apoya la iniciativa Vamos Juntos, pues esto permite ayudar a más ensenadenses.

Invitó a quienes estén en posibilidad de sumarse, a hacerlo.

"...No es fácil la situación que estamos viviendo, porque no sólo es un problema de salud, es un problema que ya se convirtió económico para muchas familias. Pero no estamos de brazos cruzados, estamos trabajando y juntos vamos a lograrlo", afirmó.