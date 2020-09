Disminuyen pacientes con ventilación mecánica, reporta sector salud de BC

El 8 de septiembre se registraron 80 personas conectadas a ventilación mecánica, mientras que el 8 de agosto se reportaron 144

TIJUANA, B.C. - Baja California reporta una disminución en personas intubadas por COVID-19; ha sido el día que menos personas se encuentran en esta condición, desde que empezó a tomar fuerza la pandemia en la entidad.

Así lo comentó el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, durante su video-conferencia matutina, en la que el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, presentó el reporte actualizado de la Estrategia Covid, en el que reiteró que el Estado continuamente "va a la baja", gracias a la corresponsabilidad de la población.

Sobre el número de personas con ventilación mecánica dijo que el 8 de septiembre se registraron 80 pacientes en esta condición, mientras que el 8 de agosto se reportaron 144.

Al respecto comentó: "Vemos una disminución de personas intubadas, pero estamos observando que los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos esperan hasta el último momento para ser atendidos, cuando ya no pueden respirar, ni caminar".

Durante el ejercicio de preguntas y respuestas, el gobernador fue cuestionado sobre las declaraciones generadas por el Ayuntamiento de Mexicali en relación a que el "levantamiento de restricciones de viajes no esenciales para Estados Unidos será hasta el mes de diciembre".

En este contexto precisó: "Yo siento que es una especulación, tengo conocimiento que es hasta el 21 de septiembre, no sabemos si se va extender al 21 de octubre... Depende de cómo venga lo de la vacuna, las diferentes ponderables, cómo sigue el contagio, lo más seguro es que sigamos así cuando menos un par de meses, yo no me atrevería decir que hasta diciembre".

En este mismo sentido, también se cuestionó sobre sí se contemplan brotes en la entidad, derivado de la visita de personas de Estados Unidos por el Labor Day; al respecto, el secretario de Salud, explicó que el tema de la movilidad está asociado al aumento del número de casos y brotes; "una realidad con la que no nada más Baja California la vive, sino el mundo entero".

También aclaró: "Cuando abrimos alguna actividad, siempre está asociado a un rebrote, a un aumento de cadenas transmisión o a un alza en la incidencia en ese municipio o comunidad, por esa actividad; las actividades que empecemos a retomar tienen que ser con mucha responsabilidad y corresponsabilidad".

Con respecto a las cifras de personas contagiadas por COVID-19 en Baja California, señaló que la plataforma SISVER (nacional) reporta, al corte de la medianoche del 8 de septiembre, que se han estudiado 29 mil 395 casos, de los cuales 17 mil 865 dieron positivo.

En Tijuana hay 5 mil 644 pacientes; 8 mil 398 en la ciudad de Mexicali; Ensenada 2,254; Rosarito 302; Tecate con 467; en San Quintín/Vicente Guerrero 507 y San Felipe 293; suman 10 mil 200 pacientes recuperados COVID-19.

En cuanto a defunciones por coronavirus, reportan acumuladas 3 mil 245. Tijuana con 1,319; Mexicali 1,477; Ensenada 313; Tecate 97; Rosarito 18; San Quintín/ Vicente Guerrero con 19 y San Felipe 2 fallecimientos.

En casos activos, Baja California reporta 576, un aumento con respecto al día anterior, distribuidos de la siguiente manera: Tijuana 259, Mexicali 152, Ensenada 82, San Felipe 3, Tecate 33, San Quintín 25 y Playas de Rosarito 22.