Discurso de la presidente municipal de Playas de Rosarito, Araceli Brown, tras la toma de protesta

Periódico El Mexicano cuenta y recuenta evento para la posteridad

Buenas tardes a todos, amigas y amigos:

El compromiso es un acto, no una palabra.

Sartre

Hoy, estamos en este acto para hacer el compromiso de transformar la vida pública de Rosarito.

Llegar aquí nos costó casi 30 años, muchos pares de zapatos, y alguno que otro encontronazo. No niego que alguna vez tuve miedo, pero mas fuerte que el miedo fue el deseo de luchar para lograr un cambio verdadero.

Rosarito enfrenta un gran reto.

La situación no es cosa fácil, sin embargo no le temo a la adversidad por que en la adversidad estamos hechos.

No me explico a qué hora nos acostumbramos a vivir con tantas carencias, con un Rosarito inseguro, a tirar basura en la calle, a no cuidar nuestras playas, a no conocer al vecino, a no darnos los buenos días.

Atravesamos una de las peores crisis, social, espiritual, urbana, medioambiental, nuestros arroyos y el mar están contaminados, un 70 por ciento de nuestra comunidad no tiene agua ni drenaje.

Vivimos con inseguridad que nos impide convivir, avanzar como sociedad, sin áreas verdes ni lugares dignos para el esparcimiento, sin vialidades adecuadas ni la atención médica suficiente.

Perdonamos sin olvidar los errores del pasado. No buscamos venganza, no guardamos rencores, no vamos a perseguir a nadie. No somos jueces, para eso están las instancias correspondientes.

Cerramos un ciclo para iniciar una nueva etapa. Imaginemos todos un Rosarito de bienestar, alegría y paz. La paz sólo puede dar frutos cuando todos respetan y aman. Tenemos derecho a ser felices. Construyamos un gran pacto social.

En nuestro gobierno se atenderá sin importar creencias, sexo, religión, partidos, sectores económicos o culturales.

Sabemos que estamos para servir.

Vamos a hacer historia sin dejar de lado la justicia social. Parafraseando a mi presidente: Por el bien de todos, primero los pobres.

Al primer acto de corrupción yo misma lo denunciaré. No voy a fallar a los que me dieron su confianza, por eso la gente votó diferente. Aquí, lo más importante es el proyecto. Rosarito es un horizonte de posibilidades.

Mandaré obedeciendo las necesidades de los rosaritenses. Iniciemos un gobierno fraterno, solidario, plural, abierto, diverso, comandado por un liderazgo autentico emanado de la izquierda, nacionalista, progresista y obradorista.

Dirigiré un gobierno honesto, y honrado.

Sin duda, he sido una de las más férreas críticas de los gobiernos, eso me hace tener un doble compromiso. Reitero mis valores: no robar, no mentir y no traicionar. Tenemos la razón histórica, lograremos la transformación con la fuerza de la gente.

Rosarito es un lugar estratégico para Baja California, y el destino turístico favorito de la región. Somos un municipio famoso en todo el mundo, nuestro orgullo, el platillo de la langosta, es ahora uno de nuestros amables distintivos, que, junto a las demás bondades de nuestra ciudad, las playas, los mas hermosos atardeceres, el cañón Rosarito, nuestro patrimonio cultural junto a nuestra antiquísima historia, debemos potencializar como una marca de reconocimiento internacional.

Rosarito es un lugar generoso, somos un pueblo creativo, mosaico de culturas. Mi sueño es humanizar la ciudad.

Vamos a poner el ejemplo.

Aprobaremos el fin de los privilegios, con un gobierno austero al servicio de la gente. Ofrecemos respeto y tolerancia a quienes piensan distinto a nosotros.

Como nunca antes, trabajaremos con los 3 órdenes de gobierno, de la mano de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador y de mi querido valedor, el próximo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdéz.

A mis pilares...

A mi equipo de trabajo...

A todos los que me ayudaron a llegar aquí, inclusive a mis adversarios políticos, les ofrezco el mas grande de los agradecimientos.

A los que se nos adelantaron: a mi padre Sergio Brown Higuera, a mi abuelo Humberto Figueredo, a mis maestros Javier Ramírez Limón y Lucio Borreguín, su espíritu está en mí, su espíritu está aquí.

A los Rosaritenses, no les voy a fallar, trabajaré con toda humildad, tengan por seguro, no me faltará carácter para tomar decisiones en defensa siempre de los intereses de la comunidad.

Vamos juntos a trabajar por la regeneración de Playas de Rosarito.

Viva la IV Transformación.