Diputado Vázquez Castillo, refrenda compromisos ante líderes sociales

Gestionará recursos y servicios en Zona Este.

TIJUANA.- "No quedan en palabras o promesas de campaña las peticiones que presentaron los residentes de la Zona Este de Tijuana; gestionaremos la introducción de servicios públicos, apoyos a estudiantes y rehabilitación de espacios deportivos", confirmó el diputado del Partido del Trabajo Julio César. Vázquez Castillo.

En la primera reunión, con más de 300 líderes de las diferentes colonias, el legislador escuchó con atención las peticiones apremiantes, entre ellas, la recuperación de parques, área deportivas, introducción de agua potable, pavimentación y drenaje, así como la seguridad en las escuelas, y alumbrado público.

"Trabajaré de cerca con ustedes; así me lo he propuesto, conociendo sus necesidades; pero, también que ustedes sean parte del trabajo que estaremos realizando: ser un equipo para agilizar la respuesta, y empezar a cambiar el entorno y la calidad de vida de todos", manifestó.

Acompañado por su suplente, José Olán Rodríguez, el diputado local observó: "ahora que no somos oposición, tendremos más facilidad de gestionar recursos; es por eso que estas reuniones, con ustedes, las realizaremos de manera mensual, para darle seguimiento puntual a cada petición aquí presentada".

Vázquez Castillo comentó que el pasado jueves aprobaron por unanimidad la composición de las comisiones de trabajo de la XXIII Legislatura; donde le tocará presidir la Comisión de Asistencia Social y Deporte; y trabajará realizando programas integrales en cada colonia, para disminuir los índices de deserción escolar, y la delincuencia entre los niños y jóvenes.

