Diputado habla respecto a documento que dice contener firmas contra el matrimonio igualitario

El diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc) de la XXIII Legislatura de Baja California, dio a conocer que a este órgano dictaminador le fue turnado por la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, un oficio firmado por la C. Alma Elisa Saldaña, integrante del Consejo Estatal Vida y Familia, en donde se asienta lo siguiente:



"Estamos haciendo entrega el día de hoy de 26, 698 firmas recopiladas a favor del matrimonio entre hombre y mujer, y en contra de la modificación al Art. 7 de la Constitución del Estado de Baja California, que pretende aprobar las uniones del mismo sexo".



Con respecto a dicho documento recibido en el seno de la Comisión de Gobernación, Molina García destacó que éste fue analizado, "y se considera pertinente precisar, por haber sido el tema tratado públicamente en declaraciones a medios de comunicación, que en los anexos no se contienen firma alguna, son un listado de nombres bajados de una plataforma de internet y de los cuales no se asientan edades o domicilios verificables".



Agregó que el único dato que traen "es el Código Postal, de los cuales se advierte corresponden, la mayoría, a otros Estados de la Republica. Es así que es oportuna la precisión para la debida información a la ciudadanía, en relación al alcance de dichos documentos que se nos hicieron llegar".



Por último, el diputado Juan Manuel Molina, titular de la Comisión de Gobernación, recordó que este órgano de trabajo legislativo, en sesión del pasado viernes 24 de julio, analizó y voto de nueva cuenta a favor de la iniciativa de reforma que autoriza la figura de matrimonio igualitario, misma que será puesta otra vez a consideración del Pleno de la Asamblea Legislativa.

