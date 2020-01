Diputado federal exigen transparencia en censo vehicular

No se debe cubrir una ilegalidad con otra, dijo

BAJA CALIFORNIA.- Las autoridades locales de Baja California deberán ser sumamente responsables en sus propuestas respecto a los llamados autos ´chocolate´, pues la regularización de estos es facultad exclusiva del ejecutivo federal y del Congreso de la Unión, así lo indicó el diputado federal Héctor Cruz, quien se pronunció a favor de un empadronamiento pero en contra de engañar a los ciudadanos.

"No se puede estar en contra de un padrón de vehículos, porque no solo ayudaría en temas de seguridad, también con el caos vial que existe en la ciudad de Tijuana", opinó. "Pero no se debe cubrir una ilegalidad con otra".

Con falsas esperanzas es como organizaciones como Anapromex han estafado a miles de personas con un fingido proceso de regularización, por lo que "es importante que los legisladores revisen minuciosamente la propuesta que envió el Ejecutivo estatal al Congreso local, pues no es lo mismo un padrón vehicular que la regularización de estas unidades", amplió.

Y enfatizó: "En este caso la autoridad estatal tampoco está facultada para regularizar la estancia de estos vehículos, sobre todo lo que parece ser un cobro de carácter coercitivo, es decir, si no pagas los mil pesos la multa será de seis veces esa cantidad, lo cual obligaría a los poseedores de estos vehículos a empadronarse".

Además, Héctor Cruz fue enfático en que la propuesta de levantar un padrón de autos irregulares ha sido manejada con opacidad, haciendo creer a buena parte de la ciudadanía que se aproxima una gran regularización por parte del gobierno del Estado.

"A ver, la regularización de vehículos solo puede darse mediante dos vías: ya sea por una reforma del Congreso de la Unión, como se buscó hacer el pasado diciembre de 2019, o bien, mediante un decreto presidencial, lo cual es una opción viable en estos momentos", planteó.

"Cualquier otra propuesta local que no hable explícitamente de que los autos irregulares continuarán en la ilegalidad, es un intento de engañar a la gente y mera demagogia", concluyó.