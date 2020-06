Diputada presenta exhorto a alcaldes de B.C. para considerar a quienes padecen fibromialgia

la enfermedad dificulta la movilidad y desplazamiento

La diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez presentará un Punto de Acuerdo donde exhortará a la C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, a la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, a la C. Zulema Adams Pereyra, al C. Armando Ayala Robles, al C. Arturo González Cruz, alcaldesas y alcaldes de Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada y Tijuana, respectivamente, a considerar la fibromialgia como una enfermedad que dificulta considerablemente la movilidad y el desplazamiento de los y las ciudadanas que la padecen. Lo anterior, para lograr la adecuación del Marco Legal municipal que permita que los y las ciudadanas que padecen fibromialgia puedan hacer uso de los cajones de estacionamiento para las personas con discapacidad.

"La sencilla actividad de caminar desde un estacionamiento, que para la generalidad de la ciudadanía resulta en una tarea simple, para alguien con fibromialgia puede representar una actividad de alto riesgo", manifestó la diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez. "Por esto, -agregó- estamos solicitando respetuosamente a las y los Ejecutivos de los cinco municipios realizar las modificaciones al marco legal que permitan a las personas con fibromialgia hacer uso de los cajones de estacionamiento".

De acuerdo a los datos obtenidos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la enfermedad de la fibromialgia aqueja a las personas con la presencia de dolor generalizado en articulaciones, algunos músculos faciales, cansancio o fatiga crónica y rigidez, así como la falta de equilibrio afectando la motricidad del cuerpo, y esta enfermedad va en aumento dependiendo de la etapa en la que se encuentre dicha enfermedad.

"Buscamos la solidaridad de los Ejecutivos y los y las integrantes de los Cabildos para que la ciudadanía con esta enfermedad difícil de diagnosticar, pueda tener una mejor calidad de vida", finalizó la Diputada Miriam Cano.