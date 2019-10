Dio a conocer Miriam Cano los límites territoriales que tendrá el 6to. Municipio

Al norte comprenderá desde la delegación Camalú, al sur hasta el Paralelo 28

Durante una reunión de trabajo del Comité Pro Municipalización de San Quintín, con la diputada local Miriam Cano, se dio a conocer que la mayoría de la XXIII Legislatura de Baja California, conformada por Morena, Verde Ecologista, Partido del Trabajo y el estatal Transformemos, apoyan la municipalización de San Quintín.

Miriam Cano, Afirmó que se está trabajando en solventar las observaciones que en su momento hizo el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán, con la que vetó el Decreto 490, que creaba el Municipio de San Quintín.

Recordó que estas observaciones fueron 3, primero no estaba contemplado en el Régimen Municipal para la creación de un nuevo municipio; después se mencionaba que no hubo el 10 por ciento de votos a favor en el plebiscito realizado en octubre de 2012, y por último, los límites territoriales no eran claros.

Al respecto, y tras deplorar que las siguientes legislaturas locales –XX, XXI y XXII– no solventaron las observaciones descritas, Cano Núñez afirmó que la actual, en la cual ella encabeza la Comisión de Fortalecimiento Municipal, está trabajando "durísimo" para dar paso a la municipalización de San Quintín, que comenzará con un Consejo Fundacional a ser designado por el Congreso local.

Con respecto a los límites territoriales, la representante popular explicó que al norte comprenderá de la delegación Camalú, a partir de la línea divisoria con Punta Colonet, que se ubica al sur de la entrada a la Sierra de San Pedro Mártir.

Al sur, hasta el Paralelo 28; el resto, tanto al norte como al sur, incluyendo a Isla de Cedros,seguirá perteneciendo a Ensenada, señaló.

En cuanto a la consulta para conocer la opinión de los sanquintinenses sobre el municipio, Miriam Cano sostuvieron que el resultado quedó reflejado en el plebiscito realizado en 2012, cuando el "Sí" se impuso sobre el "No", mayoritariamente de Ensenada, por tres a uno.

Por tanto, la decisión ya fue tomada, "y ahora lo que sigue es mantener el esfuerzo para sacar

adelante los trabajos pendientes para cumplir con la totalidad de los requisitos legales y jurídicos para la creación del Sexto Municipio de Baja California", remarco concluyendo.