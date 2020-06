Diálogo con un lector, los militares protestan y más cosas

"La España del delincuente Torra, del asesino Otegi, el prófugo Puigdemont, el bolivariano Iglesias, la Colau y sus "okupas" apestando de Norte a Sur, el presidente ilegítimo y embustero compulsivo, los ERES, los golpistas, subvencionados vagos como la quijada de arriba, las locas del coño, la ideología de género, las amantes enchufadas... esa España, si nadie lo remedia, se irá... a la mierda (con perdón).

Respondo yo: Yo creo que ya estamos...o en caída libre para llegar. Y lo terrible es que la que se denomina oposición, son ni más ni menos como los que se sientan en el gobierno, todos van a "su panza y su bolsillo" y mientras España se derrumba... ¿merecerá seguir votando? ¿A quién?

Añade él: Le voy a responder, D. Antonio. Cada vez merece menos la pena seguir votando, es cierto y ¿a quién?, pues tampoco sabe uno a ciencia cierta a quién, porque, como usted dice, cada uno arrima es ascua a su sardina. Hace mucho que priman los intereses personales o partidistas que los intereses de los españoles.

Tal como está actualmente la política en España, los resultados electorales son convenientemente manipulados para que gobierne la coalición que los políticos quieran. La derecha disgregada. La izquierda social-comunista en coalición o con apoyos de los separatistas y de los bildu/etarras. ¿Cuál es el resultado?: Un país cada vez más separado en lo social y cada vez más arruinado en lo económico. Mal futuro para nuestros hijos y nietos, si esto no se remedia. Voy a hacer una postdata. Hace bastante tiempo que he llegado a la conclusión de que, sin la clase política, España funcionaría muchísimo mejor, de todas, todas; y no les echaríamos nada de menos. ¿Usted está de acuerdo?

Concluyo: yo: No puedo estar de acuerdo puesto que una nación o municipio, NECESITA ADMINISTRADORES; por tanto esa necesidad es ineludible, pero lo que sí es monstruoso, es mantener EL EJÉRCITO DE CHUPÓPTEROS O SANGUIJUELAS, que nos obligan a mantener, por tanto hay que reducir al máximo, el personal a elegir y luego ponerle coto, para que no pueda tener poder para enchufar a la plaga que padecemos. ¿Cómo? Para mí es simple; ELEGIR SÓLO A LAS CABEZAS DE GOBIERNO; y luego limitarle el número de ministros, concejales, secretarías etc. El resto deben ser EMPLEADOS PÚBLICOS, y PUESTOS A CONSEGUIR MEDIANTE OPOSICIONES HONRADAS Y DIFÍCILES DE LOGRAR; puesto que si hay que nombrar a alguien que se preocupe de la pesca, ganadería, minería, trabajo, etc., TIENE QUE SER EL MEJOR DE LOS TÉCNICOS QUE SEPAN DE ELLO; y es claro que todos vigilados muy bien, por leyes y jueces ante las que han de responder con su responsabilidad. No hay sistema perfecto, pero con estas normas, se limita al máximo la corrupción, puesto que para corromper o sobornar, SE NECESITAN DOS Y ELLO SE DESCUBRE CON GRAN FACILIDAD. Es claro que esto que expongo, es un simple boceto. Igualmente el empleado público no puede serlo de por vida, y si tiene un fallo o delito, tipificado, debe ser echado a la calle, como se echa a cualquier otro empleado de la empresa privada. UN GOBIERNO NO ES OTRA COSA QUE UNA EMPRESA MÁS Y COMO TAL, HAY QUE TRATARLA SIEMPRE.

"Los militares se plantan por sus "salarios paupérrimos" y alientan a tomar las calles en sus protestas: La equiparación salarial para policías y guardias civiles aumenta la brecha sobre lo que ingresa un soldado al término del mes. Una sentencia del Tribunal Supremo abre las puertas a las manifestaciones". (Vozpópuli 04-06-2020)Es lógico, viendo cómo se "tira el dinero público" y cómo se beneficia a amigos y asesores, creándose incluso nuevos puestos para cederlos a amigos (como hoy mismo dice este periódico) pues no me extrañaría, que los enterradores, sepultureros y demás empleos "alrededor de los muertos", y con el pretexto del mayor trabajo por la plaga del virus chino, se declaren en huelga pidiendo sueldos más altos; "los sepultureros también son empleados públicos". Pobre España como ya la tienen y la van a dejar. Amén.

"EL RESTAURANTE OFRECE A SUS CLIENTES UN VINO ILUSTRADO CON EL LÍDER DEL PSOE Y PODEMOS EN PRISIÓN": Un asador de Marbella ´expulsa´ a Pedro Sánchez y sus ministros utilizando el ´derecho de admisión´. El establecimiento es reconocido en toda España por su férreo rechazo al Gobierno del PSOE y Podemos. (Periodista Digital 05-06-2020).

Es algo insólito y que tiene lugar en Andalucía; pero tiene el arrojo y valentía de enfrentarse no sólo a un gobierno, sino también a unos partidos, que considera indeseables, como lo consideramos muchos españoles; pero ya digo, es algo insólito, en esta borreguil España, que, "habla mucho, pero a escondidas, no vayan a caparlos". Conozco otro restaurante en igual costa, en Torre del Mar, que ameniza a sus clientes con discos como por ejemplo elogiosos a la Legión Española, y que en las emisoras y televisiones españolas, llevan décadas proscritos; y es curioso, tiene muchísimos clientes que acuden y arropan, "la peculiar discografía". Es el, "Villamar" cerca del faro de dicha población, o pedanía de Vélez Málaga.

POLÍTICA Y JUSTICIA: "La ley es como una red que atrapa las moscas y deja pasar a los pájaros". La política se creó para "legalizar" la corrupción. (Anacarsis. siglo VII a.C.) Otro sabio sentenció lo que sigue: "La mayor pobreza es la del juez que alquila o vende su toga". "La verdad es la herida que más duele... y no cicatriza".