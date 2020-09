Detecta gobierno de BC licencias de chófer falsas

Se interpondrán las denuncias correspondientes, informó Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno

TIJUANA, B.C., 15 de septiembre de 2020.- La Administración de Jaime Bonilla Valdez no tolerará actos de corrupción, sean de la índole que sean, afirmó tajante el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, luego de detectar la presencia de licencias de chofer falsas.

"Hemos encontrado una gran cantidad de licencias falsas, las cuales compran por la zona de la 5 y 10 en Tijuana por 2 mil pesos, cuando pudieran comprarlas de manera normal a precios menores; el problema es que muchos de ellos tienen antecedentes penales entonces no pueden tramitar su licencia de chofer de taxi, y es uno de los temas que estamos verificando, que los conductores de transporte público no sean adictos y que no tengan antecedentes penales a efecto de garantizar la seguridad de los usuarios", dijo Rodríguez Lozano

El Titular de la SGG confirmó que presentarán la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y puntualizó recabarán todas las pruebas a fin de castigar a quien resulte responsable e internamente se tomarán medidas para que estos actos de corrupción del pasado, no se presenten en el actual gobierno.

"No vamos a permitir que haya corrupción de este tipo; esto no es en el sistema de transporte, seguramente es en el área de finanzas, ya que por las características de los formatos se denota que son licencias expedidas en el sexenio pasado", comentó el funcionario estatal.

El Secretario General de Gobierno recordó como en la expedición de actas de Antecedentes No Penales se encontró una gran corrupción: "Ya tomé medidas, hemos cambiado y removido a gente de ese lugar, ahora usamos un formato con sello de agua que hace más difícil la falsificación e incluso cambiamos el sistema operativo para dar un mejor servicio y evitar que se repitan actos de corrupción".

Al final Rodríguez Lozano agrego: "En el gobierno de Jaime Bonilla Valdez el combate a la corrupción es una realidad y va en serio, no solo si no es un gran tema de muchos millones de pesos, o es un pequeño acto de corrupción, estamos dando el combate en todas las áreas".